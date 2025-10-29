0 800 307 555
Какие регионы пройдут зиму легче, а каким будет труднее

Энергетика
Западные регионы Украины смогут пройти зиму легче, в то время как проблемы с газом ожидаются в Полтавской и Харьковской областях.
Об этом в Ивано-Франковске сказал народный депутат Виталий Безгин, передает корреспондент Укринформа.
«Наша добыча газа существенно пострадала на Полтавщине и Харьковщине, поэтому там будут с этим серьезные проблемы. У правительства и Президента есть договоренности со Словакией. Будет подстраховка, что позволит западной Украине лучше пройти зиму», — отметил он.
С электроснабжением сложная ситуация сейчас, по словам Безгина, наблюдается в Сумской и Черниговской областях. «Черниговщина фактически лежит в блэкаутах», — добавил он.
По убеждению депутата, учитывая эту ситуацию, тыловые регионы должны поддерживать прифронтовые. Для этого существуют различные программы сотрудничества, в частности «Пліч-о-пліч», где общины имеют своих побратимов на прифронтовых территориях и могут помогать им ресурсами, отметил Безгин.
Парламентарий добавил, что прифронтовые регионы также нуждаются в специалистах для восстановления поврежденных врагом объектов энергетики.
