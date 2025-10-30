Нардеп рассказал о масштабной потере тепла в Киеве
Народный депутат от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве существует большая проблема, связанная с тепловыми сетями.
Он рассказал, что в столице потери тепла составляют 27%.
«В Киеве есть огромная беда — это тепловые сети. „Киевтеплоэнерго“ показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города. Это катастрофа», — сказал Кучеренко.
Нардеп добавил, что в Черкассах и Житомире потери тепла составляют примерно по 10−11%. Он подчеркнул, что в Киеве сжигается на 16% больше газа.
«Это управленческая катастрофа. Так экономики никогда не будет. Это неправильно», — добавил Кучеренко.
Напомним, ранее заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук сообщил, что предприятия тепловой генерации коммунальной сферы технически готовы к старту отопительного сезона. Он говорил о том, что отопительный сезон в Украине планируется с 28 октября.
Поделиться новостью
Также по теме
Нардеп рассказал о масштабной потере тепла в Киеве
россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины
Япония отказалась прекратить покупку российского газа Reuters
Индия ищет пути продолжения закупок российской нефти после санкций США — Bloomberg
В Минэнерго объяснили, почему выключают свет даже без массированных атак
Когда включат отопление в жилых домах Львова