Dragon Capital назвали важные события, которые будут влиять на экономику Украины Сегодня 21:00

Dragon Capital назвали важные события, которые будут влиять на экономику Украины

За последние несколько месяцев произошли два важных события, которые будут существенно влиять на экономику и прогнозные показатели.

Об этом говорится в прогнозе Dragon Capital, предоставленном finance.ua.

Позитивные новости

На фоне безрезультатных попыток США склонить россию к мирным переговорам произошел важный сдвиг в отношении Евросоюза к использованию замороженных государственных российских активов в пользу Украины.

С середины сентября в ЕС активизировались дискуссии о возможности создания механизма «репарационного кредита», обеспеченного обездвиженными российскими активами. Речь идет в первую очередь о 185 млрд евро ($215 млрд), замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, однако к механизму смогут присоединиться и другие страны.

Ожидается, что часть этой суммы, около 45 млрд евро, будет направлена ​​на компенсацию ERA loans, текущего механизма поддержки Украины, обеспеченного доходами от замороженных активов, а 140 млрд евро «репарационного кредита» могут быть доступны уже в первой половине 2026 года.

Хотя некоторые страны Евросоюза все еще относятся с опаской к использованию российских активов, ЕС принял политическое решение обеспечить Украину достаточным ресурсом в ближайшие годы. Ввиду этого мы ожидаем, что механизм «репарационного кредита» будет одобрен до конца текущего года.

Между тем правительство Украины обратилось в МВФ с официальным запросом на новую программу, поскольку текущая четырехлетняя программа EFF, начатая в 2023 году, не предусматривает достаточного финансирования в случае продолжения войны после 2025 года. Новая программа МВФ, вероятно, будет также четырехлетней и будет основываться на предположении, что война будет продолжаться до конца 2027 года.

«Репарационный кредит» станет весомой частью нового пакета внешней поддержки Украины в 2026—2029 гг., размер которого оценивается Министерством финансов на уровне $150−170 млрд, и обеспечит полное финансирование новой программы МВФ.

С учетом существующих программ внешнего финансирования бюджета, таких как ERA loans и Ukraine Facility, и при предположении, что военная помощь от партнеров не уменьшится, мы оцениваем, что в 2026—2029 гг. для целей бюджета необходимо будет направить $75−95 млрд «репарационного кредита». Остальные средства, вероятно, будут использованы на закупку оружия у США и/или на расширение военного производства в ЕС для нужд Украины.

Поэтому благодаря «репарационному кредиту», в 2025−26 гг. Украина сможет получить $96 млрд внешнего бюджетного финансирования по сравнению с $87 млрд в нашем предыдущем прогнозе, включая $52 млрд в этом году (без изменений) и $44 млрд в следующем (значительно больше, чем $35 млрд в нашем предыдущем прогнозе). Несмотря на название, «репарационный кредит» не будет создавать дополнительной долговой нагрузки для Украины, ведь его погашение будет происходить за счет репараций от россии.

Вторым важным событием стало возобновление прицельных массированных атак россией по объектам критической инфраструктуры Украины в конце сентября, что повлекло за собой снижение добычи газа, нехватку электроэнергии, рост импорта энергоносителей и их удорожание для промышленных потребителей.

Хотя в предыдущем прогнозе предполагалось, что «энергетическое перемирие», продолжавшееся с марта текущего года, завершится в конце 2025 г. — в начале 2026 г. на фоне отсутствия прогресса в попытках достичь мира дипломатическим путем, атаки возобновились ощутимо раньше, чем ожидали.

Госстат сообщил, что рост реального ВВП Украины во втором квартале 2025 года замедлился до 0,8% с 0,9% в первом квартале.

По данным Госстата, в 2024 году рост ВВП Украины замедлился до 2,9% с 5,5% в 2023 году после падения на 28,8% в 2022 году — в первый год полномасштабной российской агрессии.

Напомним, Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Как сообщила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа: «Оборона стоит огромных финансовых ресурсов нашей стране. И эта цена растет.

По ее словам, год назад 1 день войны стоил украинскому бюджету $140 млн, сейчас война стоит $172 млн каждый день. В то же время в прошлом году россия потратила $150 млрд на войну с Украиной.

