Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить

ВПЛ имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания и независимо от места регистрации. Наличие договора аренды жилья — необязательно.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Согласно базовому нормативу, если расходы на коммуналку более 15% совокупного дохода семьи — вы потенциально можете получить субсидию.

Куда и какие подавать документы

Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах членов семьи, а также паспорт, РНУКНП и справку о статусе ВПЛ.

Куда подавать документы:

лично в сервисном центре ПФУ или отправив по почте;

в ЦПАУ;

онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія;

через уполномоченных должностных лиц территориальных общин.

В случае подачи документов до 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного сезона, в случае подачи заявления после 1 декабря — с месяца обращения.

