Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить

Личные финансы
36
ВПЛ имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания и независимо от места регистрации. Наличие договора аренды жилья — необязательно.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Согласно базовому нормативу, если расходы на коммуналку более 15% совокупного дохода семьи — вы потенциально можете получить субсидию.

Куда и какие подавать документы

Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах членов семьи, а также паспорт, РНУКНП и справку о статусе ВПЛ.
Куда подавать документы:
  • лично в сервисном центре ПФУ или отправив по почте;
  • в ЦПАУ;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал Дія;
  • через уполномоченных должностных лиц территориальных общин.
В случае подачи документов до 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного сезона, в случае подачи заявления после 1 декабря — с месяца обращения.
Ранее Finance.ua сообщал, что в следующем году в Украине будет внедрена программа обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
