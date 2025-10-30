Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить
ВПЛ имеют право обратиться за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания и независимо от места регистрации. Наличие договора аренды жилья — необязательно.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Согласно базовому нормативу, если расходы на коммуналку более 15% совокупного дохода семьи — вы потенциально можете получить субсидию.
Куда и какие подавать документы
Для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах членов семьи, а также паспорт, РНУКНП и справку о статусе ВПЛ.
Куда подавать документы:
- лично в сервисном центре ПФУ или отправив по почте;
- в ЦПАУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;
- через портал Дія;
- через уполномоченных должностных лиц территориальных общин.
В случае подачи документов до 30 ноября субсидия назначается с начала отопительного сезона, в случае подачи заявления после 1 декабря — с месяца обращения.
Ранее Finance.ua сообщал, что в следующем году в Украине будет внедрена программа обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности.
Поделиться новостью
Также по теме
Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить
ГПСУ не подтверждает данные Польши о массовых выездах мужчин 18−22 лет
Украинские беженцы за границей: кто еще может уехать, а кто вернется (прогноз)
Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах
«Собственное дело»: правительство увеличивает гранты для бизнеса и расширяет поддержку ветеранов и молодежи
Украинцы все больше экономят на еде — исследование