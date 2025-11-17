Президент Польши заявил, что в последний раз подписал закон о помощи беженцам из Украины Сегодня 14:29 — Личные финансы

Президент Польши заявил, что в последний раз подписал закон о помощи беженцам из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

Об этом пишет Kresy.pl.

Он заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года, в последний раз. По его словам, поддержка украинцев должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам.

Как сообщила Gazeta. pl, Навроцкий согласился подписать обновленную версию закона о выплатах для украинцев только после внесения изменений, которые, по его словам, «устраняют несправедливые положения».

Президент пояснил, что первоначальная версия закона предусматривала выплату пособия 800+ также украинцам, которые в Польше не работают. По словам Навроцкого, он считал это несправедливым по отношению к полякам и отказался подписывать документ. Только доработанная версия, которая частично учла его замечания, получила подпись. Навроцкий подчеркнул, что это был последний раз, когда он принял такое решение. Он сказал, что второй раз подписал закон о помощи украинцам, поскольку не хотел создавать хаос, но напомнил премьеру и парламентскому большинству, что сделал это в последний раз.

По словам президента, после трех лет войны украинское меньшинство должно получать должное отношение, но на условиях, действующих для других национальных меньшинств.

Президент предупредил, что отсутствие продуманной политики может привести к хаосу весной следующего года. Он выразил надежду на правительство и парламентское большинство, но подчеркнул, что не согласится с законом, который, по его мнению, ставит украинцев в привилегированное положение по сравнению с гражданами Польши.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Politico писало , что в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения количества молодых мужчин из Украины, прибывающих после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.

Руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач ранее заявлял , что Польша больше не может до бесконечности принимать украинских беженцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации украинцев, которые уже проживают в стране.

