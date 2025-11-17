Как получить справку о постановке на учет ВПЛ без «прописки» Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как получить справку о постановке на учет ВПЛ без «прописки»

Часто ВПЛ сталкиваются с ситуацией, когда «прописка» осталась на временно оккупированной территории (ВОТ) или ее просто нет в паспорте. Но это не означает, что такие лица не могут встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку.

Специалисты Юридического советчика для ВПЛ объяснили , что нужно знать об этом.

Какие документы нужны

При подаче заявления о взятии на учет ВПЛ достаточно предъявить:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (паспорт, ID-карту, загранпаспорт), или

документ, удостоверяющий специальный статус (для иностранцев/человек без гражданства), или

свидетельство о рождении ребенка.

Если же в паспорте нет «прописки» (регистрации или декларации места жительства) на территории, с которой вы переместились, тогда нужно доказать факт проживания там на момент начала боевых действий или оккупации.

Чем можно подтвердить проживание

Список доказательств достаточно широкий. Законодательство не ограничивает заявителя только официальной регистрацией. Вы можете предоставить любые документы, подтверждающие, что вы действительно жили на соответствующей территории. Например:

военный билет с указанием места службы;

трудовая книжка с отметками о месте работы;

документ, подтверждающий право собственности на жилье или другое имущество;

аттестат, диплом или справка из учебного заведения;

решение органа власти об устройстве ребенка, опеке или попечительстве;

медицинские документы;

копии документов со сведениями о месте жительства (пользование коммунальными услугами); е-паспорт или е-паспорт для выезда за границу с данными о зарегистрированном месте жительства (в том числе на имя родителей или опекунов);

фотографии, видеозаписи и т. д.

Специалисты подчеркивают, что главное, чтобы документ или материал достоверно подтверждал, что вы жили на той территории до момента, когда возникли обстоятельства вынужденного перемещения.

А если нет даже паспорта

Такая ситуация тоже не безвыходная. В период военного положения разрешается подать:

электронные документы через приложение Дія (ID-карта, загранпаспорт или єДокумент);

справку о предоставлении документов для оформления паспорта, выдаваемую ЦПАУ или территориальное подразделение ГМС.

Главное условие — чтобы лицо можно было идентифицировать по данным Единого государственного демографического реестра (ЕГДР) или баз ГМС.

Как быть, если уполномоченный орган отказывает в выдаче справки ВПЛ

Традиционно рекомендуем получить письменный отказ, поскольку отказы «на словах» не имеют никакой юридической силы и не могут быть обжалованы.

Подытожим: если у вас нет «прописки» с ВОТ или территории боевых действий — это не помеха для получения статуса ВПЛ. Следует собрать любые документы или доказательства, подтверждающие проживание, и подать заявление.

Государство признает различные формы подтверждения — важно наличие хотя бы каких-либо доказательств реальной связи с местожительством до перемещения.

Также эксперты советуют сделать электронные копии всех документов (сканы, фото) — они могут пригодиться, если оригиналы утрачены или недоступны.

