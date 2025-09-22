Снижение налогов и окончание войны: предприниматели назвали ключевые условия для развития бизнеса Сегодня 13:04

Снижение налогов и окончание войны: предприниматели назвали ключевые условия для развития бизнеса

Основными препятствиями для бизнеса остаются нехватка рабочей силы, риски безопасности и рост цен, а главное ожидание предпринимателей — это завершение войны.

Об этом свидетельствуют результаты 40-го ежемесячного опроса , который ИЭИ провел с 19 по 29 августа среди 474 промышленных предприятий.

Что улучшит условия для ведения бизнеса

«Событие „окончание войны“ занимает первое место во всех наших полугодовых замерах. Это ключевой фактор, который, по мнению опрошенных, влияет на условия ведения бизнеса. Сейчас таких 89%. На втором месте — снижение налогов (37,6%)», — отметила исполнительная директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Читайте также Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов

Бронирование работников остается на третьем месте среди ключевых мер по улучшению условий ведения бизнеса — 25,1% опрошенных считают это приоритетом. Год назад таких было 31,9%.

Другие факторы, которые могут улучшить условия бизнеса:

помощь с выходом на новые рынки,

поиск партнеров и клиентов,

дерегуляция,

возвращение украинцев из-за границы,

заморозка налогов,

доступные кредиты,

программы прямой бюджетной поддержки.

Возобновление деловой активности

В августе Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) вырос с 0,05 до 0,08 после двух месяцев падения. Значение, близкое к нулю, свидетельствует, что бизнес не испытывает существенного ухудшения, но не видит значительного улучшения.

Традиционно этот показатель отрицательный только у микробизнеса (-0,33), а самый высокий демонстрируют крупные предприятия (0,29), говорится в исследовании.

Читайте также Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

По результатам свежего опроса, 63% предприятий работали на полную или почти полную мощность, тогда как в августе 2024 года таких было только 41%.

Инфляция и цены

Инфляционные ожидания растут:

повышение цен на сырье и материалы заметили 35,8% бизнесов (в июле — 26,4%);

ожидают дальнейший рост цен — 40,6% (в июле — 38,9%);

рост цен на готовую продукцию отметили 36,7% опрошенных (июль — 29,6%), а ожидают роста — 40% (июль — 39,3%).

Дефицит кадров и безопасность

Рынок труда продолжает испытывать серьезный дефицит квалифицированных кадров — эту проблему отмечает половина опрошенных. В то же время поиск неквалифицированных работников немного облегчился.

Главные препятствия для бизнеса сейчас:

Нехватка рабочей силы из-за призыва или выезда сотрудников — 62%. Опасность работать — 52%. Рост цен на сырье и товары — 52%.

Среди других проблем: уменьшение спроса (28%), сложности с перевозкой (23%), разрыв цепочек поставок (15%), нехватка оборотных средств (12%).

Кроме того, в более близких к фронту регионах и центральной части страны чаще говорят об опасности работать.

Перебои с коммуникациями

Перебои с электро-, водо- или теплоснабжением остаются менее значимыми — их фиксируют только 6% опрошенных.

Потери рабочего времени из-за отключения были незначительными:

легкая промышленность, металлургия, машиностроение, химия — ~3%;

пищевая промышленность — 1%;

деревообработка — без потерь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.