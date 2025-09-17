Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов Сегодня 21:04 — Личные финансы

Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов

В 2026 году правительство предлагает повысить акцизы на топливо, табачные изделия, а также ввести новые налоги на сладкие напитки и доходы, полученные от продаж товаров и услуг через цифровые платформы.

В 2026 году доходы бюджета Украины вырастут на 402 миллиарда гривен. Именно такой прогноз заложен в проекте бюджета на 2026 год. Такого роста доходов планируется достичь в том числе благодаря повышению некоторых налогов и внедрению новых. Как следствие это приведет к росту цен в Украине.

Как изменится акциз на сигареты

Кабмин продолжит постепенно приближать ставки акцизного налога на табачные изделия и топливо к уровню, предусмотренному директивами Европейского Союза.

Согласно проекту бюджета-2026, акциз на сигареты с фильтром и без фильтра вырастет с 58 евро за 1000 шт в 2025 году, до 61 евро в 2026 году.

Акциз на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением подорожает несущественно — с 70,4 евро до 70,8 евро.

Повышение ставок акцизного налога на алкоголь пока не предвидится.

Как вырастут акцизы на бензин, дизель и газ

В 2024 году Верховная Рада приняла закон, предусматривающий постепенное повышение акцизных ставок на топливо до минимального уровня, предусмотренного Директивой Совета ЕС. Следовательно, с сентября 2024 года в Украине постепенно поднимают акцизы на нефтепродукты, что в итоге приводит к постепенному повышению цен.

В проекте бюджета на 2026 году предусмотрено, что акциз на бензин вырастет с 271,7 евро в 2025 за 1000 литров до 300 евро в 2026. Учитывая курс официальный курс евро по состоянию на 17 сентября 48,6 грн, то есть акцизный сбор 1,37 грн на каждом литре бензина.

Акциз на дизель увеличится с 215,7 до 253,8 евро (это дополнительно 2,99 грн на каждый литр), а сжиженный газ 173 до 198 евро (1,2 грн на каждый литр).

Ставки акцизов на топливо будут расти до 2028 года, пока не достигнут 359 евро на бензин, 330 евро на дизель и 250 евро на газ.

Впрочем, повышенные акцизы приведут не только к повышению цен на горючее, но и на другие товары и услуги в Украине, в себестоимости которых стоимость горючего играет значительную роль. А более высокие цены, в свою очередь, означают увеличение поступлений от налога на добавленную стоимость.

Сколько акциза будут платить покупатели сладких напитков

В прогнозируемых доходах бюджета 2026 года учли также новые налоги, законы о которых пока не приняты в Украине. Речь идет о так называемом налоге на OLX, а также налогах на подслащенные или ароматизированные напитки.

В частности, от налога с продаж через цифровые платформы ожидают получить 14 млрд грн налога и доходы физических лиц и военного сбора. К слову, на 2026 год будет продлено применение повышенной ставки военного сбора в размере 5% и налогообложение им физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

От введения акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ ожидают получить в следующем году 8,5 млрд грн акцизного налога соответственно.

Согласно законопроекту № 9032, которым планируют ввести акциз на сладкие напитки, ставка акциза будет составлять 10 грн гривен за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подслащающего вещества в 1 литре. Но на первом этапе временно применима ставка 5 грн за каждые 25 граммов сахара.

