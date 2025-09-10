Цены в Украине снижаются второй месяц подряд — Госстат
Летняя дефляция снова вернулась в Украину в 2025 году после годовой паузы. Традиционно она связана с выходом на рынок нового урожая.
По данным Госстата, в августе потребительские цены снизились на 0,2%. Такой же показатель зафиксировали и в июле. В результате годовая инфляция в августе замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% месяцем ранее.
Что повлияло на снижение цен
Основными факторами стали продукты питания и безалкогольные напитки, которые подешевели на 0,8%. Наибольший вклад внесли овощи: они упали в цене на 12,7%, что сократило общую инфляцию на 0,4%.
Фрукты также подешевели — на 10,2%, уменьшив инфляцию еще на 0,3%.
Другие продукты, наоборот, подорожали, но рост не превысил 2%, поэтому их влияние на общий индекс было минимальным.
В июле 2025 года годовая инфляция в Украине снизилась до 14,1% против 14,3% в июне. Такое замедление объясняют удешевлением овощей нового урожая.
Национальный банк в июле обновил свой прогноз: теперь по итогам года инфляция ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали 8,7%). В 2026 году показатель может снизиться до 6,6%, а к целевым 5% экономика выйдет только в 2027 году.
В то же время правительство в своем прогнозе закладывает инфляцию декабря до декабря 2025 года на уровне 9,5%.
Сценарии на 2026−2028 годы отличаются: оптимистический предполагает улучшение ситуации с 2026 года, тогда как пессимистический учитывает продолжение полномасштабной агрессии россии.
По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:
- 2026 год — 8,6%,
- 2027 год — 5,9%,
- 2028 год — 5,3%.
По второму сценарию инфляция составит:
- 2026 год — 9,9%,
- 2027 год — 9,4%,
- 2028 год — 7,5%.
В то же время, по прогнозу Dragon Capital, инфляция к концу 2025 года ожидается на уровне 9,3%. Что касается 2026 года, то здесь Dragon Capital рассматривает два сценария развития украинской экономики:
- консервативный: по этому прогнозу война будет продолжаться весь год, ВВП вырастет на 1,5%, годовая инфляция — 5,3%, а гривна девальвирует на 10%;
- оптимистический: предусматривает окончание боевых действий в конце 2025 — начале 2026 года. ВВП вырастет на 5%, инфляция — до 7,5%, возможен возврат до 1 млн украинцев.
