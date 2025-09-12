Инфляция замедляется третий месяц подряд: НБУ объяснил, что влияет на цены в Украине
В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться — до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%.
Фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, опубликованной в июльском Инфляционном отчете, преимущественно под влиянием расширения предложения с/х продукции нового урожая. Фундаментальное ценовое давление также ослабло под влиянием мер монетарной политики НБУ и постепенного снижения давления со стороны рынка труда. Траектория базовой инфляции была близка к прогнозу.
Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания в дальнейшем замедлялись — до 23,9% г/г. Цены на отдельные овощи снизились в годовом исчислении или значительно притормозили темпы роста благодаря урожаю, который выше прошлогоднего. Темпы роста цен на фрукты также стали замедляться, но оставались существенными из-за потерь урожая весной из-за заморозков.
Снизились и темпы удорожания муки и отдельных круп. В то же время продолжалось ускорение роста цен на все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных.
Базовая инфляция снижалась — до 11,4%. Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 17,7% г/г. В частности, притормозил рост цен на молочную продукцию, растительное масло, хлеб и хлебопродукты.
Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился — до 2,8% г/г. Углубилось падение цен на одежду и обувь.
Инфляция услуг незначительно ускорилась — до 14,1%, что было обусловлено прежде всего повышением тарифов на услуги мобильной связи. Также быстрее дорожали финансовые услуги, услуги такси и страхование здоровья. Вместо этого инфляция подавляющего большинства других услуг замедлялась.
Темпы роста административно регулируемых цен незначительно замедлились — до 10,8% г/г. Такая динамика объяснялась снижением темпов удорожания алкогольных напитков. В то же время продолжалось ускорение роста цен на табачные изделия.
Темпы роста цен на топливо замедлились — до 6,0%. Такая динамика обусловлена как незначительным снижением мировых цен на нефть, так и укреплением гривны по отношению к евро.
Общая инфляция замедляется три месяца подряд несколько быстрее, чем ожидалось. В то же время динамика ее базовой компоненты довольно близка к прогнозу НБУ.
В следующие месяцы ожидается сохранение тенденции к снижению инфляции. Этому будут способствовать, прежде всего, дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.
