Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль — Держстат

Літня дефляція знову повернулася в Україну у 2025 році після річної паузи. Традиційно вона пов’язана з виходом на ринок нового врожаю.

За даними Держстату, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%. Такий самий показник зафіксували й у липні. У результаті річна інфляція у серпні сповільнилася до 13,2% проти 14,1% місяцем раніше.

Що вплинуло на зниження цін

Основними чинниками стали продукти харчування та безалкогольні напої, які подешевшали на 0,8%. Найбільший внесок зробили овочі: вони впали в ціні на 12,7%, що скоротило загальну інфляцію на 0,4%.

Фрукти також подешевшали — на 10,2%, зменшивши інфляцію ще на 0,3%.

Інші продукти, навпаки, подорожчали, але зростання не перевищило 2%, тому їхній вплив на загальний індекс був мінімальним.

У липні 2025 року річна інфляція в Україні знизилася до 14,1% проти 14,3% у червні. Таке уповільнення пояснюють здешевленням овочів нового врожаю.

Національний банк у липні оновив свій прогноз: тепер за підсумками року інфляція очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували 8,7%). У 2026 році показник може знизитися до 6,6%, а до цільових 5% економіка вийде лише у 2027 році.

Водночас уряд у своєму прогнозі закладає інфляцію грудень до грудня 2025 року на рівні 9,5%.

Сценарії на 2026−2028 роки різняться: оптимістичний передбачає покращення безпекової ситуації з 2026 року, тоді як песимістичний враховує продовження повномасштабної агресії росії.

За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:

2026 рік — 8,6%,

2027 рік — 5,9%,

2028 рік — 5,3%.

За другим сценарієм інфляція становитиме:

2026 рік — 9,9%,

2027 рік — 9,4%,

2028 рік — 7,5%.

Водночас, за прогнозом Dragon Capital, інфляція на кінець 2025 року очікується на рівні 9,3%. Щодо 2026 року, то тут Dragon Capital розглядає два сценарії розвитку української економіки:

консервативний: за цим прогнозом, війна триватиме увесь рік, ВВП зросте на 1,5%, річна інфляція — 5,3%, а гривня девальвує на 10%;

за цим прогнозом, війна триватиме увесь рік, ВВП зросте на 1,5%, річна інфляція — 5,3%, а гривня девальвує на 10%; оптимістичний: передбачає закінчення бойових дій наприкінці 2025 — на початку 2026 року. ВВП зросте на 5%, інфляція — до 7,5%, можливе повернення до 1 млн українців.

