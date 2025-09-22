0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список)

Фондовый рынок
2
Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список)
Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список)
Ирландский лоукостер Ryanair добавляет несколько направлений в Португалию.
Об этом сообщается на странице авиакомпании в Instagram.
Читайте также
Будут запущены четыре новых португальских маршрута в разные аэропорты Европы (в том числе два в города Польши):
  • Порту (Португалия) — Гетеборг (Швеция);
  • Порту (Португалия) — Варшава (Польша);
  • Фару (Португалия) — Краков (Польша);
  • Мадейра (Португалия) — Шаннон (Ирландия).
При этом рейсы по шведскому направлению начнут выполняться с 26 октября 2025 года, а по остальным — уже с этой недели.
Читайте также
Война между Ryanair и Испанией
Уже не первый год ирландский лоукостер Ryanair ведет напряженную налоговую войну с находящимся под государственным контролем испанским оператором аэропортов Aena.
Бюджетный перевозчик заявляет, что Испания взимает «чрезмерные сборы» с рейсов, летающих через ее аэропорты. Тем временем в Aena заявляют, что их тарифы точно не самые высокие в Европе. Тем не менее, этот конфликт уже привел к сокращению полетной программы Ryanair в Испанию — одно из самых популярных туристических направлений Европы. Так, на лето 2025 авиакомпания уже сократила рейсы через семь региональных аэропортов Испании.
Позже в Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в страну. Теперь же руководство лоукостера перешло от угроз к действию.

Страхование для выезда за границу

Также с 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по ручной клади для авиапассажиров Ryanair.
Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems