Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список) Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список)

Ирландский лоукостер Ryanair добавляет несколько направлений в Португалию.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Instagram

Читайте также Ryanair усиливает контроль за ручной кладью: штрафы для пассажиров и бонусы для персонала

Будут запущены четыре новых португальских маршрута в разные аэропорты Европы (в том числе два в города Польши):

Порту (Португалия) — Гетеборг (Швеция);

Порту (Португалия) — Варшава (Польша);

Фару (Португалия) — Краков (Польша);

Мадейра (Португалия) — Шаннон (Ирландия).

При этом рейсы по шведскому направлению начнут выполняться с 26 октября 2025 года, а по остальным — уже с этой недели.

Читайте также Война между Ryanair и Испанией обостряется: отменяют 40 маршрутов

Война между Ryanair и Испанией

Уже не первый год ирландский лоукостер Ryanair ведет напряженную налоговую войну с находящимся под государственным контролем испанским оператором аэропортов Aena.

Бюджетный перевозчик заявляет, что Испания взимает «чрезмерные сборы» с рейсов, летающих через ее аэропорты. Тем временем в Aena заявляют, что их тарифы точно не самые высокие в Европе. Тем не менее, этот конфликт уже привел к сокращению полетной программы Ryanair в Испанию — одно из самых популярных туристических направлений Европы. Так, на лето 2025 авиакомпания уже сократила рейсы через семь региональных аэропортов Испании.

Позже в Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в страну. Теперь же руководство лоукостера перешло от угроз к действию.

Также с 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по ручной клади для авиапассажиров Ryanair.

Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.