Ryanair запускает новые маршруты в Португалию (список)
Ирландский лоукостер Ryanair добавляет несколько направлений в Португалию.
Об этом сообщается на странице авиакомпании в Instagram.
Будут запущены четыре новых португальских маршрута в разные аэропорты Европы (в том числе два в города Польши):
- Порту (Португалия) — Гетеборг (Швеция);
- Порту (Португалия) — Варшава (Польша);
- Фару (Португалия) — Краков (Польша);
- Мадейра (Португалия) — Шаннон (Ирландия).
При этом рейсы по шведскому направлению начнут выполняться с 26 октября 2025 года, а по остальным — уже с этой недели.
Война между Ryanair и Испанией
Уже не первый год ирландский лоукостер Ryanair ведет напряженную налоговую войну с находящимся под государственным контролем испанским оператором аэропортов Aena.
Бюджетный перевозчик заявляет, что Испания взимает «чрезмерные сборы» с рейсов, летающих через ее аэропорты. Тем временем в Aena заявляют, что их тарифы точно не самые высокие в Европе. Тем не менее, этот конфликт уже привел к сокращению полетной программы Ryanair в Испанию — одно из самых популярных туристических направлений Европы. Так, на лето 2025 авиакомпания уже сократила рейсы через семь региональных аэропортов Испании.
Позже в Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в страну. Теперь же руководство лоукостера перешло от угроз к действию.
Также с 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила по ручной клади для авиапассажиров Ryanair.
Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров.
