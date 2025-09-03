Война между Ryanair и Испанией обостряется: отменяют 40 маршрутов Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

Уже не первый год ирландский лоукостер Ryanair ведет напряженную налоговую войну с испанским оператором аэропортов Aena, который находится под государственным контролем.

Бюджетный перевозчик заявляет, что Испания взимает «чрезмерные сборы» с рейсов, летающих через ее аэропорты. Между тем, в Aena заявляют, что их тарифы точно не самые высокие в Европе.

Тем не менее, этот конфликт уже привел к сокращению полетной программы Ryanair в Испанию — одно из самых популярных туристических направлений Европы. Так, на лето 2025 года авиакомпания уже сократила рейсы через семь региональных аэропортов Испании.

Позже в Ryanair пригрозили отменить еще больше рейсов в страну. Теперь же руководство лоукостера перешло от угроз к действию.

Как сообщает The Olive Press , 3 сентября 2025 года Ryanair объявил об отмене 36 маршрутов через аэропорты Испании. Это означает, что пропускная способность региональных аэропортов материковой части страны сократится на 41% (600 тысяч мест) в зимний сезон и на 10% на Канарских островах (400 тысяч мест).

Где прекратят полеты

В частности, ирландский бюджетный авиаперевозчик с 1 января 2026 года полностью прекратит полеты через два аэропорта — Тенерифе-Северный и Виго, а также сохранит закрытие рейсов через Херес-де-ла-Фронтера и Вальядолид, введенное ранее в этом году.

Ryanair также закроет свою базу в Сантьяго де Компостела, прекратив 80% своих рейсов в этот город на северо-западе страны.

Кроме того, лоукостер сократит полеты в/из аэропортов Сарагосы, Сантандера, Астурии и Витории.

