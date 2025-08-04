Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади — Finance.ua

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Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади

Фондовый рынок
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Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади
Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади
С 1 августа 2025 года вступили в силу новые правила, касающиеся ручной клади для авиапассажиров Ryanair. Об этом идет речь на сайте компании.

Как теперь

Теперь путешественникам разрешено брать на борт самолета сумку размером 40×30×20 сантиметров, что больше, чем раньше, когда разрешенные размеры составляли 40×25×20 сантиметров.
Это изменение касается всех пассажиров независимо от их тарифного класса.
Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади
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Как пишут в компании: «Все наши тарифы включают в себя одну небольшую личную сумку, которую можно взять на борт, например легкую сумку или сумку для ноутбука (40×30×20 cm), которая должна поместиться под креслом перед вами. Если Вы хотите перевезти больше багажа, Вы можете воспользоваться разными вариантами».
1 . Ручная кладь:
  • Приоритетная посадка и 2 ручных клади: Этот вариант позволяет перевозить в салоне самолета небольшую личную сумку (40×30×20 cm) под креслом перед Вами и сумку весом 10 кг (55×40×20 см) на багажной полке. Кроме того, Вы можете сесть в самолет первыми, воспользовавшись очередью приоритетной посадки на выходе на посадку.
2. Зарегистрированный багаж:
  • Зарегистрированный багаж весом 10 кг: если вы хотите зарегистрировать багаж, вы можете добавить зарегистрированный багаж весом 10 кг к своему бронированию. Такой багаж необходимо сдать на стойке регистрации в аэропорту перед проверкой безопасности. Он будет перевозиться в багажном отделении самолета.
  • Зарегистрированный багаж весом 20 кг: если вам нужна большая норма перевозки багажа, вы можете добавить зарегистрированный багаж весом 20 кг к своему бронированию. Пассажиры могут приобрести не более 3 единиц зарегистрированного багажа весом 20 кг в одном бронировании.
  • Зарегистрированный багаж весом 23 кг: если вам нужна еще большая норма перевозки багажа, вы можете добавить зарегистрированный багаж весом 23 кг к своему бронированию. Пассажиры могут приобрести не более одной единицы зарегистрированного багажа весом 23 кг в одном бронировании.
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Ирландский лоукостер Ryanair в мае обновил правила перевозки ручной клади. Главное изменение — это введение штрафа до 70 евро за несоблюдение правил перевозки багажа. Эти изменения будут касаться почти 200 миллионов человек, являющихся пассажирами авиакомпании.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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