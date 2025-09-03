0 800 307 555
Війна між Ryanair та Іспанією загострюється: скасовують 40 маршрутів

Уже не перший рік ірландський лоукостер Ryanair веде напружену податкову війну з іспанським оператором аеропортів Aena, що перебуває під державним контролем.
Бюджетний перевізник заявляє, що Іспанія стягує «надмірні збори» з рейсів, що літають через її аеропорти. Тим часом, в Aena заявляють, що їхні тарифи точно не є найвищими в Європі.
Тим не менш, цей конфлікт уже призвів до скорочення польотної програми Ryanair до Іспанії — одного з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Так, на літо 2025 року авіакомпанія вже скоротила рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії.
Пізніше в Ryanair пригрозили скасувати ще більше рейсів до країни. Тепер же керівництво лоукостера перейшло від погроз до дії.
Як повідомляє The Olive Press, 3 вересня 2025 року Ryanair оголосив про скасування 36 маршрутів через аеропорти Іспанії. Це означає, що пропускна здатність регіональних аеропортів материкової частини країни скоротиться на 41% (600 тисяч місць) у зимовий сезон і на 10% на Канарських островах (400 тисяч місць).

Де припинять польоти

Зокрема, ірландський бюджетний авіаперевізник з 1 січня 2026 року повністю припинить польоти через два аеропорти — Тенеріфе-Північний і Віго, а також збереже закриття рейсів через Херес-де-ла-Фронтеру і Вальядолід, запроваджене раніше цього року.
Ryanair також закриє свою базу в Сантьяго-де-Компостела, припинивши 80% своїх рейсів у це місто на північному заході країни.
Крім того, лоукостер скоротить польоти в/з аеропортів Сарагоси, Сантандера, Астурії та Віторії.

За матеріалами:
УНІАН
