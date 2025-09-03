Удари по залізниці: низка поїздів затримуються до 7 годин — Finance.ua

Удари по залізниці: низка поїздів затримуються до 7 годин
Внаслідок ворожого обстрілу 3 вересня залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
В Укрзалізниці наголосили, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
- № 75 Київ — Кривий Ріг;
- № 791 Кременчуг — Київ;
- № 85 Запоріжжя — Львів;
- № 79 Дніпро — Львів;
- № 51 Запоріжжя — Одеса;
- № 119 Дніпро — Хелм;
- № 37 Запоріжжя — Київ;
- № 31 Запоріжжя — Перемишль;
- № 121 Херсон — Краматорськ;
- № 59 Харків — Одеса;
- № 65/165 Харків — Черкаси, Умань.
Водночас низка рейсів ще очікують відновлення інфраструктури та затримуються.
Це стосується рейсів:
- № 76 Кривий Ріг — Київ;
- № 102 Краматорськ — Херсон;
- № 38 Київ — Запоріжжя;
- № 80 Львів — Дніпро;
- № 120 Хелм — Дніпро;
- № 86 Львів — Запоріжжя;
- № 54 Одеса — Дніпро;
- № 254 Одеса — Кривий Ріг;
- № 8 Одеса — Харків.
Детальний перелік затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті УЗ.
