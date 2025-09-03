Удари по залізниці: низка поїздів затримуються до 7 годин — Finance.ua

Удари по залізниці: низка поїздів затримуються до 7 годин Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

Внаслідок ворожого обстрілу 3 вересня залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.

Про це повідомляє пресслужба « Укрзалізниці » у Telegram.

В Укрзалізниці наголосили, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 791 Кременчуг — Київ;

№ 85 Запоріжжя — Львів;

№ 79 Дніпро — Львів;

№ 51 Запоріжжя — Одеса;

№ 119 Дніпро — Хелм;

№ 37 Запоріжжя — Київ;

№ 31 Запоріжжя — Перемишль;

№ 121 Херсон — Краматорськ;

№ 59 Харків — Одеса;

№ 65/165 Харків — Черкаси, Умань.

Водночас низка рейсів ще очікують відновлення інфраструктури та затримуються.

Це стосується рейсів:

№ 76 Кривий Ріг — Київ;

№ 102 Краматорськ — Херсон;

№ 38 Київ — Запоріжжя;

№ 80 Львів — Дніпро;

№ 120 Хелм — Дніпро;

№ 86 Львів — Запоріжжя;

№ 54 Одеса — Дніпро;

№ 254 Одеса — Кривий Ріг;

№ 8 Одеса — Харків.

Детальний перелік затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті УЗ.

