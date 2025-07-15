Ryanair збільшить кількість рейсів з Польщі — Finance.ua

Ryanair збільшить кількість рейсів з Польщі Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

Ryanair збільшить кількість рейсів з Польщі

Минулого тижня Ryanair підписав угоду з варшавським аеропортом Модлін, яка передбачає збільшення кількості рейсів та пасажиромісткості перевізника у варшавському аеропорту з 1,5 мільйона на рік до 5 мільйонів у 2030 році. О’Лірі запитали, чи планує Ryanair аналогічні заходи в інших польських аеропортах.

Про це повідомляє Business Insider.

«Наразі ми ведемо переговори з кількома польськими аеропортами [щоб збільшити кількість рейсів та пасажирів] влітку 2026 року. Ми очікуємо оголосити у вересні або жовтні цього року […] плани розвитку щонайменше трьох наших великих польських баз — Кракова, Гданська та Вроцлава. Крім того, ми також побачимо зростання в Модліні у 2026 році», — сказав О’Лірі. Він зазначив, що найбільшою базою авіакомпанії в Польщі наразі є Краків, де вона експлуатує 12 літаків.

О’Лірі також прокоментував раніше оголошене збільшення розміру ручної поклажі, яку пасажири Ryanair можуть проносити на борт у рамках вартості квитка.

Він зазначив, що Європейський Союз нещодавно узгодив з галуззю, що мінімальні розміри для безкоштовної ручної поклажі повинні бути 40×30×15 см. О’Лірі заявив, що Ryanair вітає цю пропозицію та повністю з нею погоджується.

«Тому ми збільшимо розмір нашого [багажу] з 40×25×20 см до 40×30×20 см, що трохи більше, ніж дозволяють правила ЄС. Ми очікуємо, що до кінця липня змінимо всі наші сайзери (пристрої для вимірювання розмірів багажу на виходах на посадку). А нові, більші розміри багажу набудуть чинності 1 серпня», — сказав О’Лірі.

На запитання, чи вплине ця зміна на ціни квитків, він заявив, що потреби в будь-якому збільшенні не буде.

Генеральний директор Ryanair також розкритикував ідею Європейського парламенту дозволити кожному пасажиру взяти на борт дві одиниці ручної поклажі.

«Тут є невелика технічна проблема — дві безкоштовні одиниці ручної поклажі не поміщаються в літак. Для них недостатньо місця. Ось чому ми не думаємо, що це ухвалять. Ми вважаємо, що ця пропозиція є типовим прикладом того, як Парламент вигадує якусь божевільну ідею, яку виявляється неможливо реалізувати», — сказав О’Лірі.

Довідка Finance.ua:

у своїй угоді з аеропортом Варшава-Модлін Ryanair зобов’язалася інвестувати понад 400 мільйонів доларів, збільшити кількість літаків, що базуються там, з чотирьох до восьми, відкрити щонайменше 25 нових маршрутів та створити 200 нових робочих місць у Модліні;

аеропорт, у свою чергу, зобов’язався розширити свій термінал з чотирьох до восьми стійок реєстрації та збільшити кількість місць для паркування літаків до 12 до вересня 2027 року. Очікується також, що аеропорт створить 400 нових робочих місць, зокрема в сфері обслуговування пасажирів, безпеки аеропорту, послуг та торгівлі.

аеропорт Варшава-Модлін Мазовія розташований за 37 км від центру Варшави, поблизу швидкісної автомагістралі S7 та залізничної лінії Варшава-Модлін. Згідно з даними Управління цивільної авіації, Модлін був одним із двох аеропортів у Польщі, де у 2024 році зафіксовано зниження кількості пасажирів. У 2024 році варшавський аеропорт обслужив 2 697 575 пасажирів, порівняно з 3 399 650 у 2023 році, що на 20,7% менше.



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