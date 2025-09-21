0 800 307 555
Откуда и куда чаще всего переезжают украинские компании (инфографика)

С начала года в Украине зафиксировано 8345 переездов бизнеса из одного региона в другой — на 10% меньше, чем в 2021 году. Всего за 8 месяцев релокацию провели 7 988 компаний, некоторые из которых переезжали несколько раз.
Об этом сообщили в «Опендатаботе» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
По данным аналитиков, наиболее активно перемещаются компании в сфере торговли — каждый третий бизнес.
Также часто переезжает бизнес в сфере строительства (6%), сельского хозяйства (5%) и недвижимости (5%).
Откуда переезжает бизнес

Основными направлениями перемещения бизнеса остаются маршруты между Киевом и областями.
Самые популярные маршруты:
  • из Киева в Киевскую обл. (494 компании);
  • из Киева в Днепропетровскую обл. (379);
  • из Киевской обл. в Киев (378);
  • из Киева в Харьковскую обл. (358);
  • из Днепропетровщины в Киев (336).
Харьковщина в этом году оказалась среди лидеров по приросту бизнеса: в прифронтовый регион переехало больше компаний, чем уехало (+374).
Похожая ситуация в Запорожской (276), Львовской (161), Закарпатской (83) и Киевской (77) областях.
Киев потерял на 657 компаний больше, чем получил. Далее по отрицательному балансу следуют Днепропетровская область (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62).
Больше всего бизнеса выезжало из столицы — 2 909 компаний (36% от общего количества).
Среди других регионов-доноров стоит отметить Днепропетровщину (824 компании), Киевскую (770), Одесскую (507) и Львовскую (451) области.
Куда переезжает бизнес

По данным «Опендатабот», столица остается и главным пунктом назначения, куда переезжает бизнес — 2 252 компании выбрали его новым местом работы.
Далее следуют Киевщина (847), Харьковщина (742), Днепропетровщина (722) и Львовщина (613).
Напомним, что Национальный банк Украины с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за рубежом в условиях войны. Изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.
Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Payment systems