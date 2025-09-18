Успешная приватизация: победитель аукциона оплатил 608,1 млн грн за 100% акций «Винницабытхим» Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Успешная приватизация: победитель аукциона оплатил 608,1 млн грн за 100% акций «Винницабытхим»

По итогам аукциона по приватизации 100% акций ЧАО «Винницабытхим» государство получило 608,1 млн грн, что вдвое превышает стартовую цену.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Победителем торгов стало ООО «АФИНА-ГРУПП». Это означает, что национализированный актив, ранее принадлежавший подсанкционному российскому олигарху, возвращается в активную экономическую жизнь с пользой для нашего государства.

Средства уже поступили в бюджет и будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — на восстановление страны.

«Мы в очередной раз видим хороший результат крупной приватизации: национализированный актив, ранее принадлежавший подсанкционному российскому бизнесу, вернулся в экономику Украины. Это двойная победа для государства: мы избавляемся от влияния страны-агрессора и одновременно получаем более 600 миллионов гривен, которые уже поступили в бюджет и будут работать на восстановление страны. Приватизация показывает, что даже в сложных условиях войны мы можем привлекать инвестиции, сохранять рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса и экономики в целом», — подчеркнула в. о. Главы Фонда госимущества Украины Иванна Смачило.

Покупатель теперь обязан выполнить все условия приватизации. Успешные примеры приватизации демонстрируют: инвестиции в государственные объекты — не только выгодная возможность для бизнеса, но и вклад в развитие экономики и восстановление Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.