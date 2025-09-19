Бизнесу на заметку: изменился перечень документов для проверок Госпродпотребслужбы Сегодня 07:36

Бизнесу на заметку: изменился перечень документов для проверок Госпродпотребслужбы

19 сентября 2025 вступил в силу приказ Минфина № 352, которым утвержден новый перечень документов и сведений, которые подаются в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для осуществления соответствующих мер официального контроля.

Об этом напомнили в Государственной таможенной службе.

Что меняется

Таможенная служба отмечает, что с этого дня бизнес должен руководствоваться обновленными правилами при проведении Госпродпотребслужбой фитосанитарного контроля, ветеринарно-санитарного контроля и контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию.

Читайте также Правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет

Соответственно, утрачивает силу предыдущий приказ Минфина № 657 от 2016 года, регулировавший подачу документов для государственного контроля.

Новый список упрощает и унифицирует процесс: он четко определяет, какие документы и данные необходимы для проверок, что позволит предпринимателям лучше подготовиться к официальному контролю и ускорить соответствующие процедуры.

Таможенники также обратили внимание, что при использовании Перечня следует руководствоваться кодом товара в соответствии с УКТ ВЭД и описанием товара.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.