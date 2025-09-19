0 800 307 555
ру
Notion запускает ИИ-агентов для анализа данных и автоматизации задач

Технологии&Авто
25
Сервис для ведения заметок Notion объявил о запуске своего первого ИИ-агента. Он будет использовать все страницы и пользовательские базы данных как контекст, автоматически генерируя заметки и анализ для встреч, отчеты по оценке конкурентов и страницы для обратной связи.
Компания заявила, что агент может создавать страницы и базы данных, а также обновлять их новыми данными, свойствами или способами отображения, пишет TechCrunch.
Пользователи также могут запускать агентов Notion с других платформ, связанных с сервисом. Например, можно попросить агента Notion создать информационную панель для отслеживания ошибок, используя различные источники, включая Slack, электронную почту и Google Drive.
Анонсированный агент основан на Notion AI, уже имеющейся функции, которая могла искать или обобщать контент. Но новый агент способен решать более сложные многоэтапные задачи, используя возможности агентного ИИ. Компания заявила, что текущая версия агента может выполнять задачу, которая длится до 20 минут на сотнях страниц.
Пользователи могут настроить страницу профиля для агента, чтобы он следовал инструкциям по ссылке на источники, стилю оформления, а также места обновления задач и конечных результатов. Также можно будет попросить агента запоминать ключевые моменты, когда люди их используют. Эти воспоминания будут храниться на странице профиля, и пользователи смогут их редактировать.
Сейчас эти действия нужно запускать вручную. Однако Notion сообщила, что в скором времени появится возможность создавать индивидуальные агенты, которые будут работать по расписанию или по определенным триггерам. Компания также выпустит библиотеку шаблонов для агентов, где можно выбрать готовые промпты, которые подойдут для вашей задачи.
По материалам:
dev.ua
