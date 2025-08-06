Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект

Технологии&Авто
0
Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект
Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект
Ученые из Microsoft обнародовали список профессий, которые больше всего рискуют быть замещенными искусственным интеллектом, и тех, которые остаются устойчивыми к автоматизации.
Об этом пишет Daily Mail.
Согласно исследованию, под наибольшим риском находятся переводчики, журналисты, писатели, историки, а также специалисты по обслуживанию клиентов и продаж. Причина — эти сферы часто связаны с выполнением задач, в которых уже широко применяется AI: поиск и предоставление информации, написание текстов, консультирование и обучение.
Читайте также
Анализ более 200 тысяч чат-логов из Microsoft Bing Copilot показал, что именно эти виды деятельности люди чаще всего делегируют чат-ботам и помощникам с искусственным интеллектом. Авторы подчеркивают: чем больше эффективность благодаря AI в профессии, тем больше вероятность сокращения рабочих мест, поскольку компании могут либо повысить требования к сотрудникам, либо уменьшить их количество.
В то же время специализированные индустриальные и технические профессии — операторы судов, машинисты, монтажники — имеют самый низкий показатель AI-заменимости. Медицинские специалисты, в том числе хирурги, ассистенты и медсестры, также остаются малозаменяемыми для машинного интеллекта, как и профессии, требующие физической работы или сложной координации.
Читайте также
В итоге исследователи отмечают, что AI вряд ли полностью вытеснит людей в ближайшие годы, однако советуют готовиться к трансформации рынка труда и активно приобретать новые навыки. Эксперты отмечают, что AI пока не способен генерировать новые идеи, работать в сложных и неизвестных условиях, а также взаимодействовать с людьми на уровне эмпатии и понимания человеческих эмоций.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems