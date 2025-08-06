Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект — Finance.ua

Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект 06.08.2025, 00:30 — Технологии&Авто

Microsoft назвала профессии, которые первыми вытеснит искусственный интеллект

Ученые из Microsoft обнародовали список профессий, которые больше всего рискуют быть замещенными искусственным интеллектом, и тех, которые остаются устойчивыми к автоматизации.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно исследованию, под наибольшим риском находятся переводчики, журналисты, писатели, историки, а также специалисты по обслуживанию клиентов и продаж. Причина — эти сферы часто связаны с выполнением задач, в которых уже широко применяется AI: поиск и предоставление информации, написание текстов, консультирование и обучение.

Анализ более 200 тысяч чат-логов из Microsoft Bing Copilot показал, что именно эти виды деятельности люди чаще всего делегируют чат-ботам и помощникам с искусственным интеллектом. Авторы подчеркивают: чем больше эффективность благодаря AI в профессии, тем больше вероятность сокращения рабочих мест, поскольку компании могут либо повысить требования к сотрудникам, либо уменьшить их количество.

В то же время специализированные индустриальные и технические профессии — операторы судов, машинисты, монтажники — имеют самый низкий показатель AI-заменимости. Медицинские специалисты, в том числе хирурги, ассистенты и медсестры, также остаются малозаменяемыми для машинного интеллекта, как и профессии, требующие физической работы или сложной координации.

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В итоге исследователи отмечают, что AI вряд ли полностью вытеснит людей в ближайшие годы, однако советуют готовиться к трансформации рынка труда и активно приобретать новые навыки. Эксперты отмечают, что AI пока не способен генерировать новые идеи, работать в сложных и неизвестных условиях, а также взаимодействовать с людьми на уровне эмпатии и понимания человеческих эмоций.

noworries По материалам:

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