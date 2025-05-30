Искусственный интеллект заменяет именно женские профессии — Finance.ua

Искусственный интеллект заменяет именно женские профессии Сегодня 13:34 — Финтех и Карты

Искусственный интеллект заменяет именно женские профессии

Менее чем через три года с момента появления искусственного интеллекта в массовом обороте, бизнес в почти каждой отрасли бросился осваивать эту технологию.

К 2024 году более 50% компаний с количеством сотрудников более 5 000 использовали ИИ. Для жаждущего экономии начальника ИИ представляет собой обещание роста производительности и снижение накладных расходов — иными словами, заработной платы, которую раньше приходилось платить надоедливым человеческим работникам.

Об этом пишет Futurism

Однако теперь, когда работники по всему миру начинают беспокоиться из-за будущего с ИИ, в котором будут доминировать несколько техногигантов-монополистов, гонки по внедрению искусственного интеллекта уже заметно влияют на рынок труда.

Благодаря ИИ количество выходящих на рынок труда молодых выпускников вузов достигло исторического минимума, работа с полной занятостью все чаще заменяется фрилансом или работой по контракту, а ложь в резюме становится нормой, поскольку поиск работы превращается в настоящий кошмар.

Хотя техномагнаты хотят, чтобы вы поверили в то, что технологии обладают магической силой освобождения человечества от ряда проблем, история свидетельствует, что технологическое развитие скорее усугубляет существующее неравенство, чем устраняет его. ИИ уже продемонстрировал неожиданно высокий уровень гендерных и расовых предубеждений из-за данных, на которых он обучается.

Не удивительно, что, согласно обновленному докладу Международной организации труда (МОТ) при ООН, искусственный интеллект, вероятнее всего, увеличит гендерный разрыв в занятости. Оценки уровня автоматизации различных профессий под влиянием ИИ были сделаны в 2023 году.

УНІАН По материалам:

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