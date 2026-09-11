ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
Какие преимущества дают подписки
- цифровые сервисы: кешбэки до 200 грн при оплате за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисы Google и Apple;
- почтовые услуги: кешбэк до 100 грн на доставку через «Новую почту», «Укрпочту», Meest и другие;
- дешевле топливо: до 3 грн/л дополнительно к бонусам программы PRIDE от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом большом пакете). Сэкономленные средства можно потратить на горючее, кофе или на АЗК;
- выгода от «Сільпо»: предложения месяца — кофе за 1 грн, круассан за 1 грн и до 200 грн скидки на покупки онлайн и оффлайн;
- медицинские услуги: 5 телеконсультаций в месяц, неотложная медпомощь и медицинский консьерж (с лимитом 10 000 грн/год для Приват PRO и 30 000 грн/год для Совместная PRO).
Уровни подписки и стоимость
- Базовая (бесплатная) — стандартное пользование банковскими услугами без платы за базовый уровень. Включает отмененные комиссии на переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской.
- Приват PRO (129 грн/мес) — максимум преимуществ для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗК. Для всех клиентов действует пробный бесплатный первый месяц, чтобы протестировать продукт.
- Совместная PRO (297 грн/мес) — выгода для 5 человек — для всей семьи или компании. В пакет можно пригласить до 4 человек, чтобы совместно пользоваться увеличенными лимитами и экономить еще больше.
Как подключить
- карта «Универсальная» / «Универсальная Gold»;
- Карта для выплат / Карта для выплат Gold;
- «Карта24»;
- Карта Юниора;
- премиальные карты.
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