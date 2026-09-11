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ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены

Финтех и Карты
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ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
ПриватБанк официально открыл клиентам доступ к новому сервису — «Подписки» .
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Подписка дает постоянный доступ к специальным предложениям от партнеров и дополнительных преимуществ от банка. Теперь каждый может выбрать свой уровень выгоды и получать до 1000 гривен ежемесячной совокупной экономии на ежедневных покупках и сервисах.

Какие преимущества дают подписки

Главное преимущество подписок — выгодные условия от популярных брендов ежемесячно:
  • цифровые сервисы: кешбэки до 200 грн при оплате за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисы Google и Apple;
  • почтовые услуги: кешбэк до 100 грн на доставку через «Новую почту», «Укрпочту», Meest и другие;
  • дешевле топливо: до 3 грн/л дополнительно к бонусам программы PRIDE от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом большом пакете). Сэкономленные средства можно потратить на горючее, кофе или на АЗК;
  • выгода от «Сільпо»: предложения месяца — кофе за 1 грн, круассан за 1 грн и до 200 грн скидки на покупки онлайн и оффлайн;
  • медицинские услуги: 5 телеконсультаций в месяц, неотложная медпомощь и медицинский консьерж (с лимитом 10 000 грн/год для Приват PRO и 30 000 грн/год для Совместная PRO).
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К примеру, во время заправки автомобиля, получения посылок, покупки продуктов, а также пользования цифровыми или медицинскими сервисами клиент может получить совокупную выгоду до 1000 грн в месяц.

Уровни подписки и стоимость

Доступны три уровня подписок:
  1. Базовая (бесплатная) — стандартное пользование банковскими услугами без платы за базовый уровень. Включает отмененные комиссии на переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской.
  2. Приват PRO (129 грн/мес) — максимум преимуществ для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗК. Для всех клиентов действует пробный бесплатный первый месяц, чтобы протестировать продукт.
  3. Совместная PRO (297 грн/мес) — выгода для 5 человек — для всей семьи или компании. В пакет можно пригласить до 4 человек, чтобы совместно пользоваться увеличенными лимитами и экономить еще больше.
ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
Дополнительно для владельцев платных подписок доступны более выгодные условия пользования кредитным лимитом и повышена ставка для остатка на «Конвертах» до 7% годовых.
ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены
«Подписка — это не замена привычных карт, а их дополнение. Она дает возможность ежедневно экономить на повседневных покупках, горючем и доставке благодаря партнерским преимуществам и существенно улучшает условия пользования по вашим картам», — пояснили в банке.

Как подключить

Централизованный банк не переводит клиентов на подписки — каждый принимает решение о пользовании сервисом самостоятельно.
Подключить выбранный уровень можно в Приват24 в меню Профиль или в отделении банка.
Пользователи, только оформляющие или перевыпускающие карту, могут выбрать бесплатный уровень «Подписок» или соответствующий платный пакет непосредственно во время оформления.
После активации клиент получает доступ к преимуществам. Если избран пакет «Общая PRO», ​​владелец также может пригласить четырех участников.
Подписку можно подключить при наличии у клиента одного из следующих карточных продуктов:
  • карта «Универсальная» / «Универсальная Gold»;
  • Карта для выплат / Карта для выплат Gold;
  • «Карта24»;
  • Карта Юниора;
  • премиальные карты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкБанки Украины
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