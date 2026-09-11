ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены Сегодня 11:05 — Финтех и Карты ПриватБанк официально запустил новый сервис Подписки: условия и цены

ПриватБанк официально открыл клиентам доступ к новому сервису — «Подписки» .

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Подписка дает постоянный доступ к специальным предложениям от партнеров и дополнительных преимуществ от банка. Теперь каждый может выбрать свой уровень выгоды и получать до 1000 гривен ежемесячной совокупной экономии на ежедневных покупках и сервисах.

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Какие преимущества дают подписки

Главное преимущество подписок — выгодные условия от популярных брендов ежемесячно:

цифровые сервисы: кешбэки до 200 грн при оплате за YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисы Google и Apple;

почтовые услуги: кешбэк до 100 грн на доставку через «Новую почту», «Укрпочту», Meest и другие;

дешевле топливо: до 3 грн/л дополнительно к бонусам программы PRIDE от WOG (с лимитом до 200 литров в месяц в самом большом пакете). Сэкономленные средства можно потратить на горючее, кофе или на АЗК;

выгода от «Сільпо»: предложения месяца — кофе за 1 грн, круассан за 1 грн и до 200 грн скидки на покупки онлайн и оффлайн;

медицинские услуги: 5 телеконсультаций в месяц, неотложная медпомощь и медицинский консьерж (с лимитом 10 000 грн/год для Приват PRO и 30 000 грн/год для Совместная PRO).

К примеру, во время заправки автомобиля, получения посылок, покупки продуктов, а также пользования цифровыми или медицинскими сервисами клиент может получить совокупную выгоду до 1000 грн в месяц.

Уровни подписки и стоимость

Доступны три уровня подписок:

Базовая (бесплатная) — стандартное пользование банковскими услугами без платы за базовый уровень. Включает отмененные комиссии на переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской. Приват PRO (129 грн/мес) — максимум преимуществ для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗК. Для всех клиентов действует пробный бесплатный первый месяц, чтобы протестировать продукт. Совместная PRO (297 грн/мес) — выгода для 5 человек — для всей семьи или компании. В пакет можно пригласить до 4 человек, чтобы совместно пользоваться увеличенными лимитами и экономить еще больше.

Дополнительно для владельцев платных подписок доступны более выгодные условия пользования кредитным лимитом и повышена ставка для остатка на «Конвертах» до 7% годовых.

«Подписка — это не замена привычных карт, а их дополнение. Она дает возможность ежедневно экономить на повседневных покупках, горючем и доставке благодаря партнерским преимуществам и существенно улучшает условия пользования по вашим картам», — пояснили в банке.

Как подключить

Централизованный банк не переводит клиентов на подписки — каждый принимает решение о пользовании сервисом самостоятельно.

Подключить выбранный уровень можно в Приват24 в меню Профиль или в отделении банка.

Пользователи, только оформляющие или перевыпускающие карту, могут выбрать бесплатный уровень «Подписок» или соответствующий платный пакет непосредственно во время оформления.

После активации клиент получает доступ к преимуществам. Если избран пакет «Общая PRO», ​​владелец также может пригласить четырех участников.

Подписку можно подключить при наличии у клиента одного из следующих карточных продуктов: