Запуск еАкциза снова могут перенести — новая дата Сегодня 04:54 — Финтех и Карты еАкциз

Запуск системы еАкциза могут снова отложить. Новой датой старта предлагают определить 1 июля 2027 года, чтобы бизнес имел больше времени на подготовку и тестирование цифровых инструментов.

Соответствующий законопроект Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял и рекомендовал парламенту принять в целом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Когда должны зарегистрировать экономических операторов

Законопроект также предусматривает четкий график регистрации действительных экономических операторов. Ее планируют проводить с 1 января по 1 апреля 2027 года.

Перенос запуска должен дать бизнесу дополнительное время, чтобы протестировать процессы, интегрировать собственные учетные системы и избежать технических проблем после начала работы еАкциза.

Для этого уже работает Sandbox, где экономические операторы в тестовом режиме могут проверять интеграцию своих систем, тестировать рабочие процессы и исправлять технические ошибки до официального запуска.

Тестирование проходит без финансовых и юридических опасностей для бизнеса.

Если законопроект получит поддержку парламента, у рынка будет больше времени для подготовки к работе с еАкцизом.