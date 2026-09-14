0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запуск еАкциза снова могут перенести — новая дата

Финтех и Карты
17
еАкциз
еАкциз
Запуск системы еАкциза могут снова отложить. Новой датой старта предлагают определить 1 июля 2027 года, чтобы бизнес имел больше времени на подготовку и тестирование цифровых инструментов.
Соответствующий законопроект Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял и рекомендовал парламенту принять в целом.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Когда должны зарегистрировать экономических операторов

Законопроект также предусматривает четкий график регистрации действительных экономических операторов. Ее планируют проводить с 1 января по 1 апреля 2027 года.
Перенос запуска должен дать бизнесу дополнительное время, чтобы протестировать процессы, интегрировать собственные учетные системы и избежать технических проблем после начала работы еАкциза.
Читайте также
Для этого уже работает Sandbox, где экономические операторы в тестовом режиме могут проверять интеграцию своих систем, тестировать рабочие процессы и исправлять технические ошибки до официального запуска.
Тестирование проходит без финансовых и юридических опасностей для бизнеса.
Если законопроект получит поддержку парламента, у рынка будет больше времени для подготовки к работе с еАкцизом.
Ранее сообщалось, что 16 июля 2025 года Кабинет министров утвердил порядок маркировки алкогольных и табачных изделий электронными марками. Впоследствии правительство перенесло полноценный запуск системы еАкциза на 1 ноября 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
АкцизЦифровая экономика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems