Для этого уже работает Sandbox, где экономические операторы в тестовом режиме могут проверять интеграцию своих систем, тестировать рабочие процессы и исправлять технические ошибки до официального запуска.
Тестирование проходит без финансовых и юридических опасностей для бизнеса.
Если законопроект получит поддержку парламента, у рынка будет больше времени для подготовки к работе с еАкцизом.
Ранее сообщалось, что 16 июля 2025 года Кабинет министров утвердил порядок маркировки алкогольных и табачных изделий электронными марками. Впоследствии правительство перенесло полноценный запуск системы еАкциза на 1 ноября 2026 года.