Е-Акциз в Украине не готов к запуску: бизнес назвал ключевые проблемы
С 1 ноября в Украине должна заработать система е-Акциза. Несмотря на то, что до ее запуска остается шесть месяцев, она до сих пор не перешла в фазу стабилизации и не готова к полноценному функциональному тестированию. В свою очередь, продолжаются постоянные доработки, что затрудняет подготовку бизнеса к внедрению.
Об этом заявляют участники табачного, алкогольного рынка и розничной торговли, передает Европейская Бизнес Ассоциация.
Бизнес предупреждает, что в случае сбоев или остановки системы после запуска каждый день простоя е-акциза может приводить к потерям государственного бюджета на уровне около 500 млн грн. Участники рынка отмечают, что сохраняется ряд критических технических и нормативных проблем, которые подвергают сомнению готовность системы к запуску в определенные сроки.
Основные технические проблемы
Одной из ключевых проблем стало невыполнение обещанной фиксации технической документации с 1 января. Несмотря на заявленные сроки, бизнес продолжает получать новые релизы и изменения, что делает невозможным стабильную интеграцию и системное тестирование.
Отсутствуют также отдельные элементы базового функционала системы. В частности, речь идет о неполной интеграции Единого реестра мест хранения. Кроме того, отсутствует полноценный реестр производственного оборудования.
Отдельно бизнес обращает внимание на критическую неготовность офлайн-приложения. Закон разрешает работать до 72 часов в случае сбоя системы, однако техническую документацию для оффлайн-решения предоставили только в конце февраля и не в полном объеме. Мобильные версии до сих пор не готовы к использованию, а установка невозможна.
Законодательные риски
Участники дискуссии также акцентируют внимание на проблемах нормативной базы. При разработке и тестировании системы обнаружены несогласованности, требующие законодательных изменений. Соответствующий законопроект до сих пор не представлен.
Это создает дополнительные риски: даже после завершения технической интеграции часть процессов придется просматривать или перерабатывать при принятии изменений.
Позиция бизнеса
Участники рынка отмечают, что для запуска системы 1 ноября е-акциз должен быть завершен, стабильным и полноценно протестированным, а законодательная база — окончательно урегулированной.
Бизнес призывает максимально быстро привести в надлежащее состояние как саму систему, так и нормативную часть, чтобы запуск прошел вовремя и без рисков для государства и рынка.
Среди ключевых требований:
- финализировать функционал системы;
- обеспечить возможность полного сквозного функционального тестирования по всей цепи снабжения.
Напомним, в декабре 2025 года Finance.ua писал, что президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств:
- отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
- продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
- продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
- усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
- упразднение единого налога для охранной деятельности;
- отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
- внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
