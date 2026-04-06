Е-Акциз в Украине не готов к запуску: бизнес назвал ключевые проблемы Сегодня 11:29 — Казна и Политика

С 1 ноября в Украине должна заработать система е-Акциза. Несмотря на то, что до ее запуска остается шесть месяцев, она до сих пор не перешла в фазу стабилизации и не готова к полноценному функциональному тестированию. В свою очередь, продолжаются постоянные доработки, что затрудняет подготовку бизнеса к внедрению.

Об этом заявляют участники табачного, алкогольного рынка и розничной торговли, передает Европейская Бизнес Ассоциация.

Бизнес предупреждает, что в случае сбоев или остановки системы после запуска каждый день простоя е-акциза может приводить к потерям государственного бюджета на уровне около 500 млн грн. Участники рынка отмечают, что сохраняется ряд критических технических и нормативных проблем, которые подвергают сомнению готовность системы к запуску в определенные сроки.

Основные технические проблемы

Одной из ключевых проблем стало невыполнение обещанной фиксации технической документации с 1 января. Несмотря на заявленные сроки, бизнес продолжает получать новые релизы и изменения, что делает невозможным стабильную интеграцию и системное тестирование.

Отсутствуют также отдельные элементы базового функционала системы. В частности, речь идет о неполной интеграции Единого реестра мест хранения. Кроме того, отсутствует полноценный реестр производственного оборудования.

Отдельно бизнес обращает внимание на критическую неготовность офлайн-приложения. Закон разрешает работать до 72 часов в случае сбоя системы, однако техническую документацию для оффлайн-решения предоставили только в конце февраля и не в полном объеме. Мобильные версии до сих пор не готовы к использованию, а установка невозможна.

Законодательные риски

Участники дискуссии также акцентируют внимание на проблемах нормативной базы. При разработке и тестировании системы обнаружены несогласованности, требующие законодательных изменений. Соответствующий законопроект до сих пор не представлен.

Это создает дополнительные риски: даже после завершения технической интеграции часть процессов придется просматривать или перерабатывать при принятии изменений.

Позиция бизнеса

Участники рынка отмечают, что для запуска системы 1 ноября е-акциз должен быть завершен, стабильным и полноценно протестированным, а законодательная база — окончательно урегулированной.

Бизнес призывает максимально быстро привести в надлежащее состояние как саму систему, так и нормативную часть, чтобы запуск прошел вовремя и без рисков для государства и рынка.

Среди ключевых требований:

финализировать функционал системы;

обеспечить возможность полного сквозного функционального тестирования по всей цепи снабжения.

Напомним, в декабре 2025 года Finance.ua писал , что президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств:

отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;

продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;

продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;

усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);

упразднение единого налога для охранной деятельности;

отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;

внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

