0 800 307 555
ру
Е-Акциз в Украине не готов к запуску: бизнес назвал ключевые проблемы

Казна и Политика
47
Каждый день простоя е-акциза может приводить к потерям государственного бюджета на уровне около 500 млн грн
С 1 ноября в Украине должна заработать система е-Акциза. Несмотря на то, что до ее запуска остается шесть месяцев, она до сих пор не перешла в фазу стабилизации и не готова к полноценному функциональному тестированию. В свою очередь, продолжаются постоянные доработки, что затрудняет подготовку бизнеса к внедрению.
Об этом заявляют участники табачного, алкогольного рынка и розничной торговли, передает Европейская Бизнес Ассоциация.
Бизнес предупреждает, что в случае сбоев или остановки системы после запуска каждый день простоя е-акциза может приводить к потерям государственного бюджета на уровне около 500 млн грн. Участники рынка отмечают, что сохраняется ряд критических технических и нормативных проблем, которые подвергают сомнению готовность системы к запуску в определенные сроки.

Основные технические проблемы

Одной из ключевых проблем стало невыполнение обещанной фиксации технической документации с 1 января. Несмотря на заявленные сроки, бизнес продолжает получать новые релизы и изменения, что делает невозможным стабильную интеграцию и системное тестирование.
Отсутствуют также отдельные элементы базового функционала системы. В частности, речь идет о неполной интеграции Единого реестра мест хранения. Кроме того, отсутствует полноценный реестр производственного оборудования.
Отдельно бизнес обращает внимание на критическую неготовность офлайн-приложения. Закон разрешает работать до 72 часов в случае сбоя системы, однако техническую документацию для оффлайн-решения предоставили только в конце февраля и не в полном объеме. Мобильные версии до сих пор не готовы к использованию, а установка невозможна.

Законодательные риски

Участники дискуссии также акцентируют внимание на проблемах нормативной базы. При разработке и тестировании системы обнаружены несогласованности, требующие законодательных изменений. Соответствующий законопроект до сих пор не представлен.
Это создает дополнительные риски: даже после завершения технической интеграции часть процессов придется просматривать или перерабатывать при принятии изменений.

Позиция бизнеса

Участники рынка отмечают, что для запуска системы 1 ноября е-акциз должен быть завершен, стабильным и полноценно протестированным, а законодательная база — окончательно урегулированной.
Бизнес призывает максимально быстро привести в надлежащее состояние как саму систему, так и нормативную часть, чтобы запуск прошел вовремя и без рисков для государства и рынка.
Среди ключевых требований:
  • финализировать функционал системы;
  • обеспечить возможность полного сквозного функционального тестирования по всей цепи снабжения.
Напомним, в декабре 2025 года Finance.ua писал, что президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль в 2026 году. Кроме изменения ставки налога на прибыль для банков, закон предусматривает ряд других новшеств:
  • отсрочка старта е-акциза до 1 ноября 2026 года;
  • освобождение банков от функций налогового агента в случаях банкротства физических лиц;
  • продление до 1 января 2029 года НДС-льгот в сфере энергетики;
  • продление до 1 января 2027 года НДС-льгот на БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование для обороны;
  • усовершенствование правил для Территории высокого уровня налогового доверия (Клуба белого бизнеса);
  • упразднение единого налога для охранной деятельности;
  • отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ;
  • внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems