0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году

Личные финансы
38
Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году
Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году
Большинство украинцев в Европе работают не по специальности, часто через посредников и на временных условиях, получая минимальную оплату. Опыт работников показывает, что помимо более высоких доходов, работа в Европе преимущественно обеспечивает официальное оформление и соблюдение трудовых норм, однако иногда сопровождается дискриминацией и сложными условиями труда.
Почти половина работников занимает должности более низкого уровня, чем был в Украине.
Украинцы за границей часто устраиваются на работу, не требующую высокой квалификации или свободного владения языком, таких как водители, строители, горничные, уборщики, работники складов, производства, сферы общественного питания — это самые популярные профессии.
Их зарплаты, как правило, на уровне минимальной или несколько выше. В то же время, высококвалифицированные специалисты (особенно в IT и медицине) могут рассчитывать на значительно более высокие доходы.
В большинстве стран ЕС минимальная заработная плата законодательно устанавливается государством. По данным Eurostat, на июль 2025 года ежемесячная минимальная заработная плата до отчислений налогов колебалась от 551 евро в Болгарии до 2704 евро в Люксембурге.
Если учесть страны-кандидаты на вступление в ЕС, то в Украине самая низкая минимальная заработная плата — всего 8 тыс. грн (164 евро).

Минимальная зарплата в Европе

СтранаМинимальная зарплата, евро
Люксембург2704
Ирландия2282
Нидерланды2246
Германия2161
Бельгия2112
Франция1802
Испания1381
Словения1278
Польша1100
Литва1038
Греция1027
Португалия1015
Кипр~1000
Хорватия970
Мальта961
Эстония886
Чехия841
Словакия816
Румыния797
Латвия740
Венгрия727
Черногория670
Сербия618
Северная Македония584
Турция558
Болгария551
Албания408
Молдова285
Украина164
Где платят больше всего и какие специальности сейчас наиболее популярны, рассказываем в статье:

🔎 Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают

Напомним, согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что менее 2,4% в первом квартале 2025 года. Среди государств-членов Евросоюза самые высокие показатели вакансий во втором квартале 2025 г. были зафиксированы: в Нидерландах (4,2%); Бельгии (3,9%); Австрии (3,4%); на Кипре (3,3%); на Мальте (3,2%). Самые низкие показатели: в Румынии (0,6%); Испании (0,8%); Польше (по 0,8%); Болгария (0,9%).
Люди в Южной Европе все больше сообщают об усилении обеспокоенности по поводу получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим, пишет Еuronews. Однако две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems