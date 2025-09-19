Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году
Большинство украинцев в Европе работают не по специальности, часто через посредников и на временных условиях, получая минимальную оплату. Опыт работников показывает, что помимо более высоких доходов, работа в Европе преимущественно обеспечивает официальное оформление и соблюдение трудовых норм, однако иногда сопровождается дискриминацией и сложными условиями труда.
Почти половина работников занимает должности более низкого уровня, чем был в Украине.
Украинцы за границей часто устраиваются на работу, не требующую высокой квалификации или свободного владения языком, таких как водители, строители, горничные, уборщики, работники складов, производства, сферы общественного питания — это самые популярные профессии.
Их зарплаты, как правило, на уровне минимальной или несколько выше. В то же время, высококвалифицированные специалисты (особенно в IT и медицине) могут рассчитывать на значительно более высокие доходы.
В большинстве стран ЕС минимальная заработная плата законодательно устанавливается государством. По данным Eurostat, на июль 2025 года ежемесячная минимальная заработная плата до отчислений налогов колебалась от 551 евро в Болгарии до 2704 евро в Люксембурге.
Если учесть страны-кандидаты на вступление в ЕС, то в Украине самая низкая минимальная заработная плата — всего 8 тыс. грн (164 евро).
Минимальная зарплата в Европе
|Страна
|Минимальная зарплата, евро
|Люксембург
|2704
|Ирландия
|2282
|Нидерланды
|2246
|Германия
|2161
|Бельгия
|2112
|Франция
|1802
|Испания
|1381
|Словения
|1278
|Польша
|1100
|Литва
|1038
|Греция
|1027
|Португалия
|1015
|Кипр
|~1000
|Хорватия
|970
|Мальта
|961
|Эстония
|886
|Чехия
|841
|Словакия
|816
|Румыния
|797
|Латвия
|740
|Венгрия
|727
|Черногория
|670
|Сербия
|618
|Северная Македония
|584
|Турция
|558
|Болгария
|551
|Албания
|408
|Молдова
|285
|Украина
|164
Где платят больше всего и какие специальности сейчас наиболее популярны, рассказываем в статье:
🔎 Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают
Напомним, согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что менее 2,4% в первом квартале 2025 года. Среди государств-членов Евросоюза самые высокие показатели вакансий во втором квартале 2025 г. были зафиксированы: в Нидерландах (4,2%); Бельгии (3,9%); Австрии (3,4%); на Кипре (3,3%); на Мальте (3,2%). Самые низкие показатели: в Румынии (0,6%); Испании (0,8%); Польше (по 0,8%); Болгария (0,9%).
Люди в Южной Европе все больше сообщают об усилении обеспокоенности по поводу получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим, пишет Еuronews. Однако две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта.
