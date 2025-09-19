Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году Сегодня 21:03 — Личные финансы

Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году

Большинство украинцев в Европе работают не по специальности, часто через посредников и на временных условиях, получая минимальную оплату. Опыт работников показывает, что помимо более высоких доходов, работа в Европе преимущественно обеспечивает официальное оформление и соблюдение трудовых норм, однако иногда сопровождается дискриминацией и сложными условиями труда.

Почти половина работников занимает должности более низкого уровня, чем был в Украине.

Украинцы за границей часто устраиваются на работу, не требующую высокой квалификации или свободного владения языком, таких как водители, строители, горничные, уборщики, работники складов, производства, сферы общественного питания — это самые популярные профессии.

Их зарплаты, как правило, на уровне минимальной или несколько выше. В то же время, высококвалифицированные специалисты (особенно в IT и медицине) могут рассчитывать на значительно более высокие доходы.

В большинстве стран ЕС минимальная заработная плата законодательно устанавливается государством. По данным Eurostat, на июль 2025 года ежемесячная минимальная заработная плата до отчислений налогов колебалась от 551 евро в Болгарии до 2704 евро в Люксембурге.

Если учесть страны-кандидаты на вступление в ЕС, то в Украине самая низкая минимальная заработная плата — всего 8 тыс. грн (164 евро).

Минимальная зарплата в Европе

Страна Минимальная зарплата, евро Люксембург 2704 Ирландия 2282 Нидерланды 2246 Германия 2161 Бельгия 2112 Франция 1802 Испания 1381 Словения 1278 Польша 1100 Литва 1038 Греция 1027 Португалия 1015 Кипр ~1000 Хорватия 970 Мальта 961 Эстония 886 Чехия 841 Словакия 816 Румыния 797 Латвия 740 Венгрия 727 Черногория 670 Сербия 618 Северная Македония 584 Турция 558 Болгария 551 Албания 408 Молдова 285 Украина 164

Напомним, согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что менее 2,4% в первом квартале 2025 года. Среди государств-членов Евросоюза самые высокие показатели вакансий во втором квартале 2025 г. были зафиксированы: в Нидерландах (4,2%); Бельгии (3,9%); Австрии (3,4%); на Кипре (3,3%); на Мальте (3,2%). Самые низкие показатели: в Румынии (0,6%); Испании (0,8%); Польше (по 0,8%); Болгария (0,9%).

Люди в Южной Европе все больше сообщают об усилении обеспокоенности по поводу получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим, пишет Еuronews. Однако две трети (67%) людей в ЕС обеспокоены тем, что не получают справедливую заработную плату на основе своих навыков и опыта.

