Оцифровывать трудовую книжку работающим пенсионерам не нужно. Это связано с тем, что все данные о трудовом стаже к моменту назначения пенсии уже учтены Пенсионным фондом Украины.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам осуществляется автоматически каждые два года работы, и необходимая информация уже находится в реестрах ПФУ.

Пенсионеры, которые окончательно вышли на пенсию

Пенсионерам, которые больше не работают и не планируют перерасчет пенсии, также не обязательно оцифровывать трудовую книжку. Это касается случаев, когда пенсия уже назначена, а трудовой стаж учтен корректно.

В то же время пенсионеры имеют право проверить, внесены ли все периоды трудовой деятельности в электронную систему.

Как проверить оцифровку трудовой книжки

Пенсионеры и лица, еще не получающие пенсию, могут в любое время:

проверить, оцифрована ли трудовая книжка;

убедиться, что все периоды стажа учтены.

Это можно сделать в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13705-д «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа».

Согласно документу, если в государственных информационных системах нет сведений, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда обязан уведомить лицо об этом.

