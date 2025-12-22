Когда пенсионеру не нужно оцифровывать трудовую книжку — объяснение
Оцифровывать трудовую книжку работающим пенсионерам не нужно. Это связано с тем, что все данные о трудовом стаже к моменту назначения пенсии уже учтены Пенсионным фондом Украины.
Перерасчет пенсии работающим пенсионерам осуществляется автоматически каждые два года работы, и необходимая информация уже находится в реестрах ПФУ.
Пенсионеры, которые окончательно вышли на пенсию
Пенсионерам, которые больше не работают и не планируют перерасчет пенсии, также не обязательно оцифровывать трудовую книжку. Это касается случаев, когда пенсия уже назначена, а трудовой стаж учтен корректно.
В то же время пенсионеры имеют право проверить, внесены ли все периоды трудовой деятельности в электронную систему.
Как проверить оцифровку трудовой книжки
Пенсионеры и лица, еще не получающие пенсию, могут в любое время:
- проверить, оцифрована ли трудовая книжка;
- убедиться, что все периоды стажа учтены.
Это можно сделать в личном кабинете портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13705-д «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа».
Согласно документу, если в государственных информационных системах нет сведений, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда обязан уведомить лицо об этом.
