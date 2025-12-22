Зарплаты работников ЖКХ возрастут на 40% Сегодня 09:33 — Личные финансы

С 1 января 2026 года минимальная тарифная ставка рабочего I разряда вырастет до не менее 260% прожиточного минимума, что означает увеличение зарплаты примерно на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что Минразвития подписали изменения в Отраслевое соглашение.

Повышение оплаты труда и социальных гарантий

Документ предусматривает повышение минимальных гарантий в оплате труда работников ЖКХ и усиление социальной защиты в условиях военного положения.

Изменения к соглашению предусматривают повышение минимальной тарифной ставки рабочего I разряда с 1 января 2026 года до уровня не менее 260% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Общий рост зарплаты для рабочего I разряда может составить 40%.

Также повышены коэффициенты оплаты труда водителей грузового, легкового транспорта и автобусов, а в перечень добавлена ​​новая категория — водители электромобилей.

Увеличены надбавки за выполнение особо важной работы, в том числе во время военного положения, — до 100% должностного оклада, а надбавка за знание иностранного языка — до 15% ставки.

«Подписанные изменения будут способствовать повышению социальной защиты работников и стабильности работы предприятий ЖКХ, обеспечивающих базовые услуги населению в условиях военного положения», — сообщили в министерстве.

