Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах (инфографика)

Не так давно Apple представила новую линейку iPhone, которая уже поступила в продажу по всему миру. Однако доступность смартфонов значительно отличается в зависимости от страны и уровня доходов населения.

Чтобы оценить реальную цену флагманского смартфона для потребителей в разных государствах, агентство SaaS-дизайна Tenscope провело исследование , взяв за ориентир iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ.

Методология исследования

Так называемый индекс доступности iPhone показывает, сколько полных рабочих дней (при условии 8-часового рабочего дня) должен отработать среднестатистический человек, чтобы купить смартфон. В исследовании проанализировали данные из 33 стран.

Где наиболее и наименее доступны новинки от Apple

Результаты показывают значительный разрыв в доступности технологий.

Меньше всего времени на покупку iPhone потребуется жителям Люксембурга — около 3 рабочих дней.

— В то же время в Индии на приобретение такого же смартфона понадобится около 160 рабочих дней.

Таким образом, работнику в Индии придется работать в 51 раз дольше, чем жителю Люксембурга, чтобы позволить себе iPhone 17 Pro.

В Соединенных Штатах среднестатистическому человеку нужно чуть меньше 4 рабочих дней для покупки новенького смартфона Apple.

Средний показатель по всем исследованным странам составляет около 26 рабочих дней.

А что в Украине?

Украина в рейтинг Tenscope не попала, но если считать средний показатель зарплаты 26 499 грн (а это данные Госстата за июль 2025 г.), на базовый iPhone 17 Pro по цене США понадобится около 50 дней работы.

Длинные рабочие недели — не гарантия доступности.

Исследование также обращает внимание на страны с длительной рабочей неделей. В частности, работники в Индии и Филиппинах имеют одни из самых длинных рабочих недель, однако даже при таких условиях им нужно соответственно около 160 и 101 рабочего дня, чтобы накопить на смартфон.

Это подчеркивает, что ключевым фактором доступности технологий остается не только продолжительность работы, но, прежде всего, уровень доходов.

