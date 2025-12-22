0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах (инфографика)

Личные финансы
85
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах (инфографика)
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах (инфографика), macuser.ua
Не так давно Apple представила новую линейку iPhone, которая уже поступила в продажу по всему миру. Однако доступность смартфонов значительно отличается в зависимости от страны и уровня доходов населения.
Чтобы оценить реальную цену флагманского смартфона для потребителей в разных государствах, агентство SaaS-дизайна Tenscope провело исследование, взяв за ориентир iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ.

Методология исследования

Так называемый индекс доступности iPhone показывает, сколько полных рабочих дней (при условии 8-часового рабочего дня) должен отработать среднестатистический человек, чтобы купить смартфон. В исследовании проанализировали данные из 33 стран.

Где наиболее и наименее доступны новинки от Apple

Результаты показывают значительный разрыв в доступности технологий.
  • Меньше всего времени на покупку iPhone потребуется жителям Люксембурга — около 3 рабочих дней.
  • В то же время в Индии на приобретение такого же смартфона понадобится около 160 рабочих дней.
Таким образом, работнику в Индии придется работать в 51 раз дольше, чем жителю Люксембурга, чтобы позволить себе iPhone 17 Pro.
В Соединенных Штатах среднестатистическому человеку нужно чуть меньше 4 рабочих дней для покупки новенького смартфона Apple.
Средний показатель по всем исследованным странам составляет около 26 рабочих дней.
Сколько дней нужно работать, чтобы заработать на iPhone 17 Pro в разных странах (инфографика)

А что в Украине?

Украина в рейтинг Tenscope не попала, но если считать средний показатель зарплаты 26 499 грн (а это данные Госстата за июль 2025 г.), на базовый iPhone 17 Pro по цене США понадобится около 50 дней работы.

Длинные рабочие недели — не гарантия доступности.

Исследование также обращает внимание на страны с длительной рабочей неделей. В частности, работники в Индии и Филиппинах имеют одни из самых длинных рабочих недель, однако даже при таких условиях им нужно соответственно около 160 и 101 рабочего дня, чтобы накопить на смартфон.
Это подчеркивает, что ключевым фактором доступности технологий остается не только продолжительность работы, но, прежде всего, уровень доходов.
Ранее мы сообщали, что Apple в этом году показывает сильные продажи новых моделей, но iPhone Air оказался провальным на рынке перепродажи. Уже через десять недель после старта продаж некоторые версии этого смартфона лишились почти половины своей первоначальной цены.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems