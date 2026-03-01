0 800 307 555
Онлайн-счет для юрлиц: какие банки предлагают самые выгодные условия

Личные финансы
21
Онлайн-счет для ФЛП
Онлайн-счет для ФЛП
Полномасштабная война вынудила украинскую банковскую систему быстро приспосабливаться к новым условиям и потребностям клиентов. Одним из ключевых запросов от бизнеса и населения стала возможность открывать счета дистанционно.
Finance.ua собрал самые привлекательные предложения, действующие на рынке банковских услуг в начале 2026 года.

а́банк

Через клиент-банк аБизнес юридическое лицо может самостоятельно в онлайн-формате открыть свой первый текущий счет. Также это можно сделать дистанционно с помощью менеджера банка. Открытие и обслуживание счетов — бесплатные.
Переводы в другие банки стоят 3 грн независимо от суммы. Снятие наличных — до 30 тыс. грн в месяц без комиссии, далее — 0,75% от суммы.
Стоимость безналичного пополнения — бесплатно, внесение наличных (выручка, внесение уставного капитала и т. п.) — 0,1% от суммы, минимум 10 грн.
Дополнительное преимущество — банк начисляет процент на остаток средств на счете в размере 9−12% годовых.

ПУМБ

ПУМБ предлагает четыре тарифных пакета для юрлиц, которые можно открыть бесплатно.
Пакет всеDigital бизнес открывается полностью онлайн. Пополнение счетов безналично — бесплатно, а за пополнение наличными в кассе банка клиент платит от 0,1 до 0,2% от суммы пополнения в зависимости от пакета, минимум 10 грн.
В то же время зачисление наличных через терминалы самообслуживания — без комиссии. Комиссия за снятие наличных — 1% от суммы.

monobank

Онлайн-банк работает с юрлицами с 2020 года и предлагает единый тарифный план для всех. Среди преимуществ — отсутствие комиссии за переводы в другие банки. Снятие наличных — со стандартной комиссией 0,9%.
Безналичное пополнение счета — без комиссии. Пополнить счет без комиссии наличными можно через партнерские банки и платежные терминалы
Для ФЛП доступны дополнительные сервисы, такие как интернет-эквайринг, «Покупка по частям», сервис сбора донатов и вебкабинет бухгалтера.

Банк Кредит Днепр

Для юрлиц предлагается на выбор 3 тарифных пакета — «Малый», «Средний» и «Бизнес». Все эти счета открываются бесплатно, а ежемесячная абонплата составляет соответственно 249, 399 и 749 грн.
Безналичное пополнение — без комиссии, а за внесение на счет наличных банк просит 0,1%, минимум 20 грн.
Выдача наличных денег в кассе — от 1% до 1,2%, минимум 100 грн, в зависимости от пакета услуг.
Более подробно рассказали в нашей статье: Онлайн-счет для юрлиц: что предлагают банки на старте 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины monobank ПУМБ абанк Банк Кредит Днепр
Payment systems