Офер VS реальность: на что стоит обратить внимание перед выходом на новую работу

Когда, наконец, приходит офер, после долгих поисков работы и прохождения собеседований, кандидаты чувствуют облегчение. Однако документ не гарантирует комфортную работу, а лишь показывает намерение компании сотрудничать на определенных условиях. Именно поэтому перед выходом на работу следует проверить ключевые моменты, чтобы ожидания совпадали с реальностью.
Специалисты budni.robota.ua собрали ключевые моменты, которые следует проверить еще до первого рабочего дня.
Зарплата и бонусы
Прежде всего, необходимо четко выяснить, какое финансовое вознаграждение вы будете получать.
Внимательно проверьте, указаны ли в документе:
- сумма заработной платы: до налогообложения или «на руки»;
- даты и периодичность выплат;
- условия испытательного срока и уровень оплаты за этот период;
- условия начисления бонусов — гарантированы они или зависят от решения руководства. Если бонусы связаны с KPI, уточните, какие именно показатели учитываются, как они измеряются и с какой периодичностью просматриваются;
- четко прописан механизм пересмотра заработной платы.
Что конкретно входит в ваши обязанности
Должностные обязанности должны быть четко указаны в офере. Если конкретики нет, необходимо выяснить, за какие результаты вы отвечаете лично, какие задачи приоритетны, есть ли у вас в подчинении люди и ожидаются ли изменения роли в течение ближайших 3−6 месяцев.
Размытые формулировки типа «пока да, а дальше посмотрим» часто означают перегрузку, выполнение чужих обязанностей и отсутствие четких критериев оценки результатов.
Кто ваш руководитель
В офере может указываться один руководитель, но на практике решение принимает другое лицо или неформальные лидеры. Важно уточнить, кто ставит задачу, кто оценивает результаты и кто решает вопрос о пересмотре зарплаты или повышения.
Неопределенная система подчинения — одна из наиболее распространенных причин стресса и конфликтов в первые месяцы работы.
Испытательный срок
Убедитесь, что в афере прописаны продолжительность испытательного срока и критерии оценки.
Уточните, как часто вы будете получать обратную связь и были ли случаи, когда новые сотрудники не проходили испытательный срок.
Рабочий график
Офер должен отображать реальный рабочий график: рабочие дни и часы. Однако на практике часто возникают дополнительные ожидания, о которых следует узнать заранее.
Уточните у будущего руководителя:
- как часто приходится работать сверхурочно;
- ожидается ли ответ на сообщение после окончания рабочего дня;
- возможна ли удаленная работа, если это заявлено;
- существует ли практика «срочных задач» по выходным.
Юридические детали
Перед выходом на работу убедитесь, что вы получили официальный трудовой договор с прописанными условиями увольнения и реальными суммами выплат.
Устные договоренности следует зафиксировать в письменном виде юридически. Если вам что-то пообещали, например пересмотр зарплаты или бонус за результат, попросите указать это в офере, переписке или дополнительном соглашении.
