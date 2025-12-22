Где большие очереди на пограничных переходах с Украиной Сегодня 10:23 — Личные финансы

Где большие очереди на пограничных переходах с Украиной

В связи с приближением рождественско-новогодних праздников на польско-украинских пограничных переходах образовались огромные очереди.

Об этом пишет «Европейская правда», сообщает RMF FM

В 21:00 в воскресенье на переходе в Дорогуске очередь тянулась от границы до поселка Окопы. Это несколько километров от перехода. В ней застряли не менее нескольких сотен грузовиков. Время ожидания до начала оформления в этом месте составляло не менее 33 часов.

Без особых проблем там проходило движение автобусов. Они проходили оформление уже примерно за час.

Более 38 часов должны ждать водители грузовиков, желающих пересечь границу в Корчевой. Меньше всего, два часа, ждут оформления перед переходом в Зосине.

Что касается легковых автомобилей, то их водители должны рассчитывать на осложнения. Выезд из Польши через перехода в Корчевой означает около 8 часов ожидания. Около 5 часов нужно ждать в Будомеже и около трех — в Медыке.

На месте сотрудники службы охраняют безопасность участников движения. Как и каждый год, усиленное движение связано с приближением праздничного периода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.