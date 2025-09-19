Требуется в 5−6 раз больше: Кулеба — о недостаточном финансировании дорог в проекте бюджета-2026 Сегодня 20:32 — Казна и Политика

Агентству восстановления в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание дорог, что критически недостаточно.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время часа вопросов к правительству.

«В бюджете на 2026 год Агентству восстановления предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Хочу подчеркнуть, что эта сумма критически недостаточна. Сегодня для нормального функционирования дорожной отрасли нам нужно в пять-шесть раз больше средств», — сказал Кулеба.

По его словам, сегодня содержание автодорог в надлежащем состоянии — это не только вопрос обеспечения логистических потребностей.

Автодороги активно используются для эвакуации, для работы экстренных служб, для довоза детей в школы, а уязвимых категорий населения — в больницы.

«Мы не можем допустить, чтобы дороги стали слабым звеном нашей обороны, нашей экономики. Поэтому нам нужны совместные с Радой решения, чтобы закрыть эту потребность», — добавил вице-премьер-министр.

