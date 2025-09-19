0 800 307 555
Украина договаривается с международными партнерами о финансировании зарплат военных

Казна и Политика
21
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что правительство ведет активные переговоры с международными партнерами о привлечении их средств для финансирования сектора безопасности и обороны.
Об этом он сообщил во время вопросов правительству в Верховной Раде, передает Экономическая правда.
«Мы убеждаем партнеров направлять ресурсы не только на гражданские нужды, но и на сектор безопасности и обороны», — подчеркнул Марченко.
Он отметил, что это один из ключевых приоритетов, которые президент поставил перед правительством: найти надежные источники покрытия оборонных расходов в среднесрочной перспективе.
Министерство обороны уже подготовило предварительные расчеты: определено количество военнослужащих, необходимых после завершения активной фазы войны, и объемы финансирования по категориям. Эти данные станут основой для совместных действий правительства и международных партнеров.
Марченко добавил, что привлечение таких средств может стать частью пакета гарантий безопасности Украины.
«Есть готовность и понимание, что этот вопрос будет решен. Надеюсь, скоро сможем говорить о конкретных договоренностях», — подытожил министр.
Как добавила народный депутат от фракции «Голос» Юлия Сирко, согласно текущему проекту государственного бюджета на 2026 год, денег на зарплаты военным хватит только до июня.
Парламентарий добавила, что проблема документа — недостаточное понимание того, где будут искать средства на покрытие расходов.
Народный депутат добавила, что нагрузки на расходную часть бюджета в следующем году будут значительно выше.
Напомним, по словам Марченко, Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в $150−170 млрд. Переговоры по этой программе начались в сентябре.
Кроме того, министр финансов подтвердил, что правительство может обратиться в парламент с предложением пересмотреть бюджет на 2025 год и увеличить финансирование сектора безопасности и обороны.
По материалам:
Економічна Правда
