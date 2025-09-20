В Налоговой сообщают о росте выручки через кассовые аппараты Сегодня 09:16 — Казна и Политика

В августе общая сумма выручки, проведенной через РРО/ПРРО, составила 506,3 млрд грн. Это на 112,1 млрд грн или на 28,4% больше, чем в январе этого года.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В ведомстве отмечают, что заметно выросли и среднесуточные показатели: с 12,7 млрд грн в январе до 16,3 млрд грн в августе, что подтверждает стабильное наращивание объемов прозрачной выручки.

Значительная динамика зафиксирована по количеству расчетных документов:

в августе создано 919,5 млн чеков, что на 137,1 млн шт., или 17,5% больше, чем в январе (782,4 млн шт.);

в среднем бизнес ежедневно формировал около 29,7 млн чеков против 25,2 млн в начале года.

Напомним, в августе завершился переходный период , во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

В 2023 году после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова взимаются в полном объеме:

— 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

— 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

