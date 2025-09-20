0 800 307 555
В Налоговой сообщают о росте выручки через кассовые аппараты

Казна и Политика
В августе общая сумма выручки, проведенной через РРО/ПРРО, составила 506,3 млрд грн. Это на 112,1 млрд грн или на 28,4% больше, чем в январе этого года.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
В ведомстве отмечают, что заметно выросли и среднесуточные показатели: с 12,7 млрд грн в январе до 16,3 млрд грн в августе, что подтверждает стабильное наращивание объемов прозрачной выручки.
Значительная динамика зафиксирована по количеству расчетных документов:
  • в августе создано 919,5 млн чеков, что на 137,1 млн шт., или 17,5% больше, чем в январе (782,4 млн шт.);
  • в среднем бизнес ежедневно формировал около 29,7 млн чеков против 25,2 млн в начале года.
Напомним, в августе завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.
В 2023 году после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.
Штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова взимаются в полном объеме:
  • — 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
  • — 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.
По материалам:
Finance.ua
