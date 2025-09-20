0 800 307 555
С начала года таможенная служба выявила нарушений на 7,7 млрд грн

Казна и Политика
Сотрудники Государственной таможенной службы в течение января-августа выявили 6437 нарушений на сумму 7,7 млрд грн.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе.
По 2324 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 728 млн гривен:
  • промышленных товаров на 516 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 138 млн грн;
  • продовольственных товаров на 48 млн грн;
  • валюты на 26 млн грн.
По 1365 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 46 млн грн, взыскано в Госбюджет 40 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
Напомним, в августе 2025 года на таможенную территорию Украины было ввезено 3,75 млн тонн иностранных товаров, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основными драйверами роста стали нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяные газы и каменный уголь.
По материалам:
Укрінформ
