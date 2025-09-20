С начала года таможенная служба выявила нарушений на 7,7 млрд грн Сегодня 07:01 — Казна и Политика

С начала года таможенная служба выявила нарушений на 7,7 млрд грн

Сотрудники Государственной таможенной службы в течение января-августа выявили 6437 нарушений на сумму 7,7 млрд грн.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

По 2324 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 728 млн гривен:

промышленных товаров на 516 млн грн;

транспортных средств более чем на 138 млн грн;

продовольственных товаров на 48 млн грн;

валюты на 26 млн грн.

По 1365 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 46 млн грн, взыскано в Госбюджет 40 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

Напомним, в августе 2025 года на таможенную территорию Украины было ввезено 3,75 млн тонн иностранных товаров, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Основными драйверами роста стали нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяные газы и каменный уголь.

