Обновлен Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины

Казна и Политика
2
При поддержке Программы украинско-датского энергетического партнерства (УДЭПП) подготовлена ​​вторая редакция Каталога критически важных технологий для энергетического сектора Украины. Первая редакция была опубликована в феврале 2024 года.
Об этом сообщает Минэнергетики.
Каталог содержит обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины.
Для чего это
Он должен помочь заинтересованным сторонам на местном, региональном и национальном уровнях определять приоритеты в выборе технологий производства электроэнергии, а также теплоэнергии в части генерации, сформировать структуру восстановления и привлекать инвестиции и донорскую помощь для более стабильного прохождения следующих зимних сезонов.
Каталог также содержит актуальную информацию о стоимости и технических характеристиках технологий энергогенерации. Он включает проверенные данные по следующим четырем основным критериям: мощность в зимний период, скорость внедрения, устойчивость технологии и стоимость электроэнергии в течение двух лет работы.
Документ призван обеспечить согласованность подходов между разными участниками энергетического сектора Украины, позволяя производителям, компаниям, местным и региональным органам власти, а также международным партнерам и донорам более эффективно планировать проекты, определять приоритеты и принимать решения по поддержке внедрения технологий.
Этот ресурс является важным инструментом поддержки надежного функционирования энергосистемы Украины, оптимизации инвестиций и привлечения международной помощи, что будет способствовать стабильному снабжению электроэнергией в условиях современных вызовов и угроз.
Каталог включает технологические решения, охватывающие разные источники генерации:
  • газовые электростанции, биогазовые установки,
  • солнечные фотоэлектрические станции, наземные ветровые электростанции,
  • аккумуляторные батареи, когенерационные установки на биомассе,
  • гидроэнергетику и другие критически важные решения.
Электронные версии каталога доступны на официальном сайте Министерства энергетики Украины.
