Обновлен Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Обновлен Каталог критически важных технологий для энергетического сектора Украины

При поддержке Программы украинско-датского энергетического партнерства (УДЭПП) подготовлена ​​вторая редакция Каталога критически важных технологий для энергетического сектора Украины. Первая редакция была опубликована в феврале 2024 года.

Об этом сообщает Минэнергетики.

Читайте также МАГАТЭ приняла резолюцию с требованием немедленной деоккупации ЗАЭС

Каталог содержит обновленный перечень согласованных и проверенных данных о ключевых технологиях энергогенерации, актуальных для текущей критической ситуации в энергетической системе Украины.

Для чего это

Он должен помочь заинтересованным сторонам на местном, региональном и национальном уровнях определять приоритеты в выборе технологий производства электроэнергии, а также теплоэнергии в части генерации, сформировать структуру восстановления и привлекать инвестиции и донорскую помощь для более стабильного прохождения следующих зимних сезонов.

Каталог также содержит актуальную информацию о стоимости и технических характеристиках технологий энергогенерации. Он включает проверенные данные по следующим четырем основным критериям: мощность в зимний период, скорость внедрения, устойчивость технологии и стоимость электроэнергии в течение двух лет работы.

Читайте также Хранилища газа в ЕС заполнены рекордно низко за последние 3,5 года

Документ призван обеспечить согласованность подходов между разными участниками энергетического сектора Украины, позволяя производителям, компаниям, местным и региональным органам власти, а также международным партнерам и донорам более эффективно планировать проекты, определять приоритеты и принимать решения по поддержке внедрения технологий.

Этот ресурс является важным инструментом поддержки надежного функционирования энергосистемы Украины, оптимизации инвестиций и привлечения международной помощи, что будет способствовать стабильному снабжению электроэнергией в условиях современных вызовов и угроз.

Каталог включает технологические решения, охватывающие разные источники генерации:

газовые электростанции, биогазовые установки,

солнечные фотоэлектрические станции, наземные ветровые электростанции,

аккумуляторные батареи, когенерационные установки на биомассе,

гидроэнергетику и другие критически важные решения.

Электронные версии каталога доступны на официальном сайте Министерства энергетики Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.