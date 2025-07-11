ЕС выделяет 600 миллионов евро на восстановление энергетики, дорог и бизнеса в Украине — Finance.ua
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ЕС выделяет 600 миллионов евро на восстановление энергетики, дорог и бизнеса в Украине

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ЕС выделяет 600 миллионов евро на восстановление энергетики, дорог и бизнеса в Украине
ЕС выделяет 600 миллионов евро на восстановление энергетики, дорог и бизнеса в Украине
Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейская комиссия по Конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме объявили о новом пакете финансирования для Украины на сумму 600 млн евро.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как заявила президент ЕИБ Надежда Кальвиньо, эти соглашения отражают силу преданности ЕС Украине и решимость реагировать на самые неотложные потребности.
Большинство финансирования осуществляется в форме займов ЕИБ, подкрепленных гарантиями ЕС.
Пакет помощи включает финансирование:
  • критически важной энергетической и транспортной инфраструктуре;
  • поддержку восстановления малых и средних предприятий и частного сектора.
«Укргидроэнерго» получит кредит в размере 120 млн евро на реконструкцию трех стратегических гидроэлектростанций — Каневской, Кременчугской и Днепровской.
Часть пакета, касающаяся централизованного теплоснабжения, включает в себя два кредита ЕИБ на общую сумму 100 млн евро. Кредиты по 50 млн евро каждый предоставлен украинским банкам Укргазбанк и Ощадбанк.
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Агентство восстановления получит кредит ЕИБ в размере 134 млн евро, эти средства будут направлены на ремонт мостов и дорог, включая автомагистраль М06, соединяющую Киев с венгерской границей, а улучшение пограничной инфраструктуры укрепит «Полосы солидарности» ЕС.
Компонент пакета помощи для малых и средних предприятий включает три новых кредита ЕИБ:
  • 100 млн евро — Укрэксимбанка;
  • 70 млн евро — Укргазбанку;
  • 60 млн евро — банку «Львов».
Кроме того, ЕИБ предоставляет гарантии, поддержанные ЕС, четырем украинским кредиторам:
  • Укргазбанку;
  • банку «Львов»;
  • Кредобанку — дочерней компании польского PKO Polski Bank;
  • украинскому подразделению Пиреус Банка.
«За каждой инвестицией стоит вполне реальная цель — помочь общинам отстроиться, сохранить тепло в домах и создать возможности для украинского бизнеса», — сказала вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинская, которая контролирует деятельность банка в Украине.
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Чтобы помочь украинскому правительству превратить свои приоритеты восстановления в реальные инвестиции, ЕИБ запустил Ukraine FIRST (Украинский фонд реконструкции инфраструктуры) — новую программу подготовки проектов, разработанную совместно с ЕБРР и Европейской комиссией.
Эта инициатива с бюджетом в 30 млн евро (20 млн евро из пакета поддержки ЕС Ukraine Facility и еще по 5 млн евро от ЕИБ и ЕБРР) будет поддерживать технико-экономические обоснования, технические оценки и планирование закупок, что позволит быстрее и лучше подготовить инфраструктурные проекты.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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