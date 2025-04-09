Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ — Finance.ua

Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ Сегодня 17:31

Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ

Украина подписала ряд двусторонних документов с Европейским Союзом и Европейским инвестиционным банком на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

Видео с церемонии подписания опубликовано на мультимедийном портале ЕС.

В частности, среди подписанных документов:

1. Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ «Программа восстановления Украины ІІІ» Транш В

2. Финансовое соглашение «Восстановление водоснабжения и водоотвода Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Оба документа подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвино.

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3. Финансовое соглашение «Централизованное теплоснабжение Украины»

Документ подписали председатель правления АО «Укрэксимбанк» Виктор Пономаренко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза ​​Червинская.

4. Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в компонентах программы «Copernicus» и подкомпонентах «События космической погоды» и «Сближающиеся с Землей объекты», «Осведомленность о космической обстановке» Космической программы ЕС.

Документ подписали еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и представитель Украины при ЕС посол Всеволод Ченцов.

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«Соглашение об участии Украины в космических программах ЕС. Это сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны», — отметил Шмыгаль.

5. Присоединение Украины к Договору о совместных закупках мер медицинской защиты.

Документ подписал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Этот механизм позволяет странам-участницам объединять свои потребности в закупке лекарственных средств и вакцин, чтобы получать их по более выгодным условиям, быстрее и в стабильных объемах.

Укрінформ По материалам:

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