Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ — Finance.ua
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Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ

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Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ
Экономика, восстановление и космос: Украина подписала в Брюсселе соглашения с Евросоюзом и ЕИБ
Украина подписала ряд двусторонних документов с Европейским Союзом и Европейским инвестиционным банком на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.
Видео с церемонии подписания опубликовано на мультимедийном портале ЕС.
В частности, среди подписанных документов:
  • 1. Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ «Программа восстановления Украины ІІІ» Транш В
  • 2. Финансовое соглашение «Восстановление водоснабжения и водоотвода Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Оба документа подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского инвестиционного банка Надя Кальвино.
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  • 3. Финансовое соглашение «Централизованное теплоснабжение Украины»
Документ подписали председатель правления АО «Укрэксимбанк» Виктор Пономаренко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза ​​Червинская.
  • 4. Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в компонентах программы «Copernicus» и подкомпонентах «События космической погоды» и «Сближающиеся с Землей объекты», «Осведомленность о космической обстановке» Космической программы ЕС.
Документ подписали еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и представитель Украины при ЕС посол Всеволод Ченцов.
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«Соглашение об участии Украины в космических программах ЕС. Это сотрудничество будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны», — отметил Шмыгаль.
  • 5. Присоединение Украины к Договору о совместных закупках мер медицинской защиты.
Документ подписал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Этот механизм позволяет странам-участницам объединять свои потребности в закупке лекарственных средств и вакцин, чтобы получать их по более выгодным условиям, быстрее и в стабильных объемах.
По материалам:
Укрінформ
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