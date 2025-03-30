Минобороны создает управление космической политики — Finance.ua

Минобороны создает управление космической политики Сегодня 11:56

Минобороны создает управление космической политики

Министерство обороны Украины создает управление космической политики, направленное на объединение государственных и частных компаний, а также ученых в области космических технологий для эффективного сотрудничества с украинскими Вооруженными Силами

Об этом во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает «Общественное».

Читайте также Минцифры хочет внедрить Реестр реестров

По ее словам, ведомство в соответствии с законом о космической деятельности будет формировать политику в сфере военного космоса.

«Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это еще и создание космических войск», — добавила она.

Замминистра подчеркнула, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в Украине.

А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученые космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

Читайте также Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку

«Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами (Минобороны, — ред.) взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик», — пояснила.

Она добавила, что до 2030 г. Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.