Минобороны создает управление космической политики — Finance.ua

Минобороны создает управление космической политики
Министерство обороны Украины создает управление космической политики, направленное на объединение государственных и частных компаний, а также ученых в области космических технологий для эффективного сотрудничества с украинскими Вооруженными Силами
Об этом во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает «Общественное».
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По ее словам, ведомство в соответствии с законом о космической деятельности будет формировать политику в сфере военного космоса.
«Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это еще и создание космических войск», — добавила она.
Замминистра подчеркнула, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в Украине.
А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученые космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.
«Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами (Минобороны, — ред.) взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик», — пояснила.
Она добавила, что до 2030 г. Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.
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