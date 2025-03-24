Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку

Кредит&Депозит
0
Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку
Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку
Министерство цифровой трансформации планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества.
Об этом в интервью телеканалу «Мы-Украина» сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на вопрос, что сегодня создается из того, что прямо сейчас уничтожает россиян на поле боя с помощью проектов именно Минцифры.
«Мы продолжаем финансировать грантовые программы, касающиеся ракет. Это приоритет в этом году. Также планируем запустить грантовую программу отдельно для заводов, производящих взрывчатые вещества. Также сейчас наш фокус — это дроны, работающие на оперативную глубину, дроны по типу „ланцет“. Они важны, рои дронов, интеграция искусственного интеллекта», — отметил министр.
Читайте также
По его словам, речь идет и о наземных платформах, работающих на логистику, на первую линию, которые подвозят и боеприпасы, и другие важные вещи для украинских военных.
«В настоящее время активно продолжает развиваться направление РЭБа. То есть каждые три месяца происходят какие-либо кардинальные изменения в той или иной технологии. Поэтому мы пытаемся реагировать на все происходящие изменения, но, конечно, ракетная программа является важным стабильным приоритетом», — заверил Федоров.
Отвечая на вопрос, происходит ли уже сейчас производство взрывчатки, в частности, частными компаниями, глава Министерства цифровой трансформации сказал, что сейчас, если он не ошибается, есть как минимум 40 частных компаний, занимающихся производством.
Читайте также
«Это производители боеприпасов, компании, занимающиеся изготовлением взрывчатых веществ. И с каждым месяцем, кварталом количество компаний увеличивается. Мы запускаем грантовую программу, которая позволит получить безвозвратные гранты для производителей и масштабировать свое собственное производство. Очень многое происходит инновационно именно в производстве взрывчатых веществ», — заявил вице-премьер-министр.
Отдельно Федоров отметил, что они работают над новым проектом «Дія.Invest».
«Это, по сути, возможность запустить венчурный фонд для инвестирования в украинские стартапы. И в этом году мы планируем принять законопроект, который позволит запустить «Дія.Invest», — сказал он.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems