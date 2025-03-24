Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку — Finance.ua

Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку Сегодня 12:19 — Кредит&Депозит

Минцифры планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатку

Министерство цифровой трансформации планирует запустить грантовую программу для заводов, производящих взрывчатые вещества.

Об этом в интервью телеканалу «Мы-Украина» сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на вопрос, что сегодня создается из того, что прямо сейчас уничтожает россиян на поле боя с помощью проектов именно Минцифры.

«Мы продолжаем финансировать грантовые программы, касающиеся ракет. Это приоритет в этом году. Также планируем запустить грантовую программу отдельно для заводов, производящих взрывчатые вещества. Также сейчас наш фокус — это дроны, работающие на оперативную глубину, дроны по типу „ланцет“. Они важны, рои дронов, интеграция искусственного интеллекта», — отметил министр.

По его словам, речь идет и о наземных платформах, работающих на логистику, на первую линию, которые подвозят и боеприпасы, и другие важные вещи для украинских военных.

«В настоящее время активно продолжает развиваться направление РЭБа. То есть каждые три месяца происходят какие-либо кардинальные изменения в той или иной технологии. Поэтому мы пытаемся реагировать на все происходящие изменения, но, конечно, ракетная программа является важным стабильным приоритетом», — заверил Федоров.

Отвечая на вопрос, происходит ли уже сейчас производство взрывчатки, в частности, частными компаниями, глава Министерства цифровой трансформации сказал, что сейчас, если он не ошибается, есть как минимум 40 частных компаний, занимающихся производством.

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«Это производители боеприпасов, компании, занимающиеся изготовлением взрывчатых веществ. И с каждым месяцем, кварталом количество компаний увеличивается. Мы запускаем грантовую программу, которая позволит получить безвозвратные гранты для производителей и масштабировать свое собственное производство. Очень многое происходит инновационно именно в производстве взрывчатых веществ», — заявил вице-премьер-министр.

Отдельно Федоров отметил, что они работают над новым проектом «Дія.Invest».

«Это, по сути, возможность запустить венчурный фонд для инвестирования в украинские стартапы. И в этом году мы планируем принять законопроект, который позволит запустить «Дія.Invest», — сказал он.

Укрінформ По материалам:

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