Украина наращивает ракетный потенциал, 19 компаний работают над собственными разработками, — Федоров Сегодня 18:00 — Казна и Политика

В Украине уже 19 компаний занимаются производством ракет — от малых для дронов до баллистических и крылатых. В 2023 году кластер Brave1 выдал первые гранты для развития этого направления, а сейчас фокус смещается на авиационные и переносные зенитные ракеты.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, по его словам , технологии стали ключевым преимуществом Украины в войне.

В частности, благодаря открытию рынка дронов, созданию конкурентной среды и расширению возможностей для производителей оборонных технологий.

За почти три года в Украине развился рынок БПЛА: более 500 компаний занимаются производством, более 240 моделей получили кодификацию. Среди ключевых разработок — морские дроны, дроны на оптоволокне, большие ударные коптеры и украинский аналог Mavic. В рамках Brave1 уже выдано 106 грантов на дроны на сумму 156,3 млн грн.

Развивается также рынок радиоэлектронной борьбы (РЭБ): с 10 разработок в начале полномасштабной войны количество компаний возросло до 140. Украинские производители создали так называемый окопный РЭБ для фронта. На это направление уже выдано 19 грантов на 22,8 млн грн.

Отдельным прорывом стало производство наземных роботов. Более 200 компаний работают в этой сфере, 40 разработок уже кодифицированы по стандартам НАТО. В конце 2023 года прошла первая успешная боевая операция с использованием роботизированных систем.

В секторе боеприпасов создано более 170 видов, а общий выпуск за год превысил 2,5 млн единиц. Государство упростило процесс производства и увеличило маржинальность для производителей до 25%, что стимулирует дальнейшее развитие отрасли.

Украинская ракетная программа сейчас находится в приоритете. Brave1 уже финансирует разработки в этом направлении, а 2024 должен стать переломным в расширении испытаний и производства. Украинские авиационные и переносные зенитные ракеты должны усилить защиту неба и уничтожать вражеские объекты, которые остаются вне зоны досягаемости дронов.

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