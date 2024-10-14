Эстония хочет покупать у Украины дальнобойные ракеты — Finance.ua

Эстония хочет покупать у Украины дальнобойные ракеты Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Эстония рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины, в том числе ракет дальнего действия.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR.

По его словам, такое сотрудничество могло бы помочь Украине увеличить производство.

Из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт. Однако министр обороны убежден, что это не помешает, если страны придут к общей договоренности и такое сотрудничество «было бы полезно для Эстонии и для Украины».

«Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии», — отметил Певкур.

По словам министра, если Эстония и Украина все же придут к согласию в этом вопросе, то Эстония будет закупать лишь то, что действительно необходимо для страны, в частности, речь пока идет о ракетах дальнего действия.

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«Ракеты дальнего действия — это, конечно, интересно для нас. Там разных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но, прежде всего, посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности», — подчеркнул министр обороны.

Издание также пишет, что на следующей неделе Ханно Певкур встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, а в ближайшие недели посетит Украину.

Financial Times ранее сообщало, что Украина рассматривает возможность снятия запрета на экспорт отечественного вооружения. Киев стремится увеличить масштабы производства оружия, чтобы соответствовать возможностям россии на поле боя.

hromadske По материалам:

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