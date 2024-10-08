В Украине начали выдавать гранты производителям ракет, — Федоров Сегодня 07:34

В Украине начали выдавать гранты производителям ракет, — Федоров

В этом году Украина начала выдавать безвозвратные гранты на изготовление ракет. В 2025 году будут выдавать гранты на пороховые фабрики.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на полях саммита Defense Tech Valley.

«В этом году, например, сумма инвестиций кластер Brave1 увеличилась. Скажу вам по секрету, в этом году мы начали выдавать гранты на производство ракет. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. Это безвозвратные гранты, которые мы даем как определенную гарантию, что вы инвестируете, и эти инвестиции, они будут окупаться», — рассказал он.

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По словам министра, в текущем году в Украине создают стимуляторы для тестирования оборонных технологий и инфраструктуру для испытаний.

Федоров пояснил, что такие юниты в доктринах НАТО называются «инновационными инкубаторами»: они проверяют технологии на поле боя.

«Мы создали собственный юнит. Их действительно сегодня уже не один, а большое количество. Перед тем, как что-то покупать, мы тестируем это на собственных юнитах и ​​смотрим, как в реальных условиях работает тот или иной дрон, как работает РЭБ», — добавил. он.

По словам Федорова, за последние два с половиной года в Украине создали более 200 компаний, разрабатывающих роботизированные наземные платформы, 500 компаний, производящих БПЛА, и более сотни, которые производят средства РЭБ.

«Маленькому стартапу не нужно превращаться в крупную корпорацию для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Инвесторам не нужно ждать много лет, пока стартап станет успешной корпорацией. Это может быть три месяца, шесть месяцев, год, но все может быть довольно быстро» , — сказал глава Минцифры.

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