Новые гранты до 20 тыс. евро для бизнеса: кто может получить деньги — Finance.ua
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Новые гранты до 20 тыс. евро для бизнеса: кто может получить деньги

Личные финансы
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Новые гранты до 20 тыс. евро для бизнеса: кто может получить деньги
Новые гранты до 20 тыс. евро для бизнеса: кто может получить деньги
В Министерстве экономики подробно рассказали о новых грантах для бизнеса в Украине на 20 млн евро.
Поддержка предоставляется в рамках проекта «Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта», реализуемого в сотрудничестве Министерства экономики Украины и Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии (BMZ).
Кто может получить грант? Как говорится в сообщении, поддержку на 20 млн евро смогут получить внутренне перемещенные лица, вернувшиеся домой украинцы, а также принимающие громады Сумской, Черниговской и Киевской областей.
В частности, в рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:
  • 150 грантов до 7000 евро для микропредприятий;
  • 90 грантов до 20 000 евро для малых предприятий;
  • 45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.
Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.
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Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, вернувшимся домой, молодежи, женщинам и другим членам громад трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство — 500 человек получат ваучеры на сумму до 1000 евро на образовательные/ профессиональные курсы повышения квалификации
Ряд мер будут направлены на восстановление и усиление социальной устойчивости громад Сумской, Черниговской и Киевской областей, в частности, восстановление объектов экономической инфраструктуры, создание сети хабов и субхабов.
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По материалам:
Finance.ua
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