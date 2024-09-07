«єРобота»: сколько средств инвестировало государство в гранты для бизнеса — Finance.ua

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«єРобота»: сколько средств инвестировало государство в гранты для бизнеса

Казна и Политика
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«єРобота»: сколько средств инвестировало государство в гранты для бизнеса
«єРобота»: сколько средств инвестировало государство в гранты для бизнеса
Государство инвестировало 9,3 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса через гранты по программе «єРобота».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
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За это время 19 600 предпринимателям оказали поддержку для старта или расширения бизнеса в рамках правительственного проекта «єРобота».
С начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:
  • по программе «Собственное дело» — выдано 17 813 микрогрантов на 4,2 млрд грн;
  • на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 743 гранта на 3,7 млрд грн;
  • на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 231 грант на 1 млрд грн;
  • ветеранам и членам их семей — выдано 806 грантов на 366 млн грн.
«Благодаря этой программе уже создано 55 тыс. новых рабочих мест. Бизнес продолжает развиваться, платить налоги и укреплять нашу экономику. Половина из инвестированных государством средств уже вернулась в бюджет в виде налогов и сборов», — подчеркнула Юлия Свириденко, первая вице-премьер-министр и министер экономики Украины.

Кто и как может подать заявку на получение гранта

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом.
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Обязательным условием получения гранта является создание новых рабочих мест — от 1−2 при предоставлении микрогранта до нескольких десятков при предоставлении грантов по другим программам.
Грантовые средства возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.
Информацию о получении гранта по программе «Собственное дело» можно найти на сайте программы.
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По материалам:
Finance.ua
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