єРобота: аграрии получили еще 50 миллионов на сады и теплицы — Finance.ua

єРобота: аграрии получили еще 50 миллионов на сады и теплицы Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Почти 52 млн гривен выплатили еще 14 агропредприятиям в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса. Деньги будут направлены на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.

Итого с начала года уже выплатили 203 млн. гривен 53 производителям. В частности, на сады выплачено 145,5 млн. гривен 40 хозяйствам. Еще 13 получили 57,5 ​​млн. гривен на теплицы.

С начала действия программы выплачено 908 млн. гривен 209 субъектам хозяйствования. В частности, 682,7 млн. гривен получили 165 хозяйств на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 225,4 млн. гривен — 44 предприятия на теплице.

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 г. и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ — возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».

В 2023 году выдано 125 приказов на гранты для развития садоводства, ягодничества и виноградарства (417,9 млн. грн.) и тепличного хозяйства (152,5 млн. грн.). Согласно приказам планируется создание более 14 тысяч рабочих мест.

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