«єРобота»: Правительство увеличило размер грантов для предпринимателей на Харьковщине — Finance.ua

«єРобота»: Правительство увеличило размер грантов для предпринимателей на Харьковщине
Кабинет Министров увеличил размер грантов для предпринимателей в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Чтобы еще больше украинцев развивали предпринимательскую экосистему государства, правительство обновляет условия для предоставления грантов Собственное дело», — говорится в сообщении.
Что изменилось
Грант до 75 тысяч для будущих предпринимателей теперь без создания рабочего места. А жители Харькова и области могут получить до полумиллиона гривен на развитие собственного дела. Это вдвое больше, чем было раньше.
Грант можно будет потратить на оборудование, сырье, аренду земли, помещение, оборудование и маркетинг.
Заполнить заявление на грант можно по ссылке.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в апреле этого года Украина смогла выйти на объемы довоенного экспорта. Этого удалось добиться благодаря новому морскому коридору, страхованию военных рисков, инвестициям в логистику и поддержке украинского экспорта.
Министерство экономики представило грантовую программу «Створюй» для женщин-предпринимателей. $1 млн направят на поддержку бизнеса украинок в сфере производства и переработки.
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