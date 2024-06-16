Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса — Finance.ua

Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса
Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить средства на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро- и малый бизнес.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Украинский микро- и малый бизнес приглашают принять участие в грантовой программе, цель которой — поддержать экономику Украины путем восстановления рабочих мест и производства, удовлетворения спроса граждан важными товарами и услугами.
Поддержка микро- и малого бизнеса реализуется в таких проектах:
- «Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны». Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Банк развития KfW.
- «Устойчивые и инклюзивные общины в Украине». Проект финансирует правительство Японии.
- «Возрождение общин: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области». Проект финансирует Фонд восстановления Украины.
Кто может принять участие
Граждане могут подавать заявки, если предприятия географически расположены в Сумской, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской (кроме Львова) и Черновицкой областях.
Приоритет в предоставлении грантов будут иметь:
- пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
- предприятия, которые возглавляют женщины или молодежь;
- предприятия, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения;
- предприятия в сельской местности.
Максимально можно получить следующие суммы гранта:
- микропредприятия — до 7 тысяч долларов США;
- малые предприятия — до 20 тысяч долларов США.
Для регистрации в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке до 18:00 23 июня текущего года.
Подробности можно узнать по ссылке.
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