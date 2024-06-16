Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса — Finance.ua

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Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса

Личные финансы
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Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса
Грантовые программы: кто и как может получить средства на развитие бизнеса
Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить средства на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро- и малый бизнес.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Украинский микро- и малый бизнес приглашают принять участие в грантовой программе, цель которой — поддержать экономику Украины путем восстановления рабочих мест и производства, удовлетворения спроса граждан важными товарами и услугами.

Поддержка микро- и малого бизнеса реализуется в таких проектах:

  • «Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны». Проект финансирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через Банк развития KfW.
  • «Устойчивые и инклюзивные общины в Украине». Проект финансирует правительство Японии.
  • «Возрождение общин: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области». Проект финансирует Фонд восстановления Украины.
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Кто может принять участие

Граждане могут подавать заявки, если предприятия географически расположены в Сумской, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской (кроме Львова) и Черновицкой областях.
Приоритет в предоставлении грантов будут иметь:
  • пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
  • предприятия, которые возглавляют женщины или молодежь;
  • предприятия, деятельность которых способствует поддержанию уязвимых слоев населения;
  • предприятия в сельской местности.
Максимально можно получить следующие суммы гранта:
  • микропредприятия — до 7 тысяч долларов США;
  • малые предприятия — до 20 тысяч долларов США.
Для регистрации в конкурсе нужно заполнить форму по ссылке до 18:00 23 июня текущего года.
Подробности можно узнать по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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